我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

電動車 Fisker 將開始在美國交付

【洛杉磯訊】

電動汽車初創公司 Fisker 的第一款車型，已經在某些方面擊敗了其競爭對手特斯拉；6月19日將開始在美國交付。

這家總部位於加州的汽車製造商的首款緊湊型 SUV Ocean ，獲得了官方 EPA 續航里程評級，每次充電可行駛 360 英里。這比標稱 330 英里的 Tesla Model Y Long Range 還要多。

Fisker 宣布其已經在歐洲開始交付，而首批面向美國客戶的 5,000 輛汽車將是限量版 Ocean One，起價為 68,999 美元。

特斯拉Model Y Long Range 的起價為 50,540 美元，配備所有可用選項後的售價為 59,490 美元。

Ocean One 滿載豪華功能，配備 468 馬力的全輪驅動系統和 Boost 模式，可在短時間內提供 564 馬力的功率。緊隨其後的是價格較低的內飾，包括售價為 37,499 美元的入門級前輪驅動海洋運動，估計每次充電可行駛 250 英里，但尚未獲得 EPA 的正式認證。

Fisker 在其第一季度財報上表示，預計2023年將在全球交付 32,000 至 36,000 輛Ocean車款。（劉柏江譯）

汽車 特斯拉 加州

上一則

華裔生林謙良第1名畢業 前進史丹福

下一則

加州華人保險理財協會 百萬圓桌論壇6/13舉行

延伸閱讀

拒不向特斯拉道歉 近700萬粉絲大V被法院強制執行

拒不向特斯拉道歉 近700萬粉絲大V被法院強制執行
方向盤鬆脫 特斯拉緊急召回137車

方向盤鬆脫 特斯拉緊急召回137車
財經簡訊

財經簡訊
中媒：特斯拉動員中國供應鏈 赴墨西哥複製上海超級工廠

中媒：特斯拉動員中國供應鏈 赴墨西哥複製上海超級工廠
開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款

開車時…方向盤突脫落 特斯拉召回這車款
適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

適用全額補助後 在美買特斯拉Model 3比豐田Camry便宜

熱門新聞

案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
竊賊從受害人的車子拿偷東西。（Vincent提供）

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

2023-06-08 14:37
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
亞裔長者在自家車庫被搶，被噴辣椒噴霧。（ABC）

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

2023-06-06 17:32
鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打