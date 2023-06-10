電動車 Fisker 將開始在美國交付

電動汽車 初創公司 Fisker 的第一款車型，已經在某些方面擊敗了其競爭對手特斯拉 ；6月19日將開始在美國交付。

這家總部位於加州 的汽車製造商的首款緊湊型 SUV Ocean ，獲得了官方 EPA 續航里程評級，每次充電可行駛 360 英里。這比標稱 330 英里的 Tesla Model Y Long Range 還要多。

Fisker 宣布其已經在歐洲開始交付，而首批面向美國客戶的 5,000 輛汽車將是限量版 Ocean One，起價為 68,999 美元。

特斯拉Model Y Long Range 的起價為 50,540 美元，配備所有可用選項後的售價為 59,490 美元。

Ocean One 滿載豪華功能，配備 468 馬力的全輪驅動系統和 Boost 模式，可在短時間內提供 564 馬力的功率。緊隨其後的是價格較低的內飾，包括售價為 37,499 美元的入門級前輪驅動海洋運動，估計每次充電可行駛 250 英里，但尚未獲得 EPA 的正式認證。

Fisker 在其第一季度財報上表示，預計2023年將在全球交付 32,000 至 36,000 輛Ocean車款。（劉柏江譯）