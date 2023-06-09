安卓第十電視盒 父親節特惠169元

安卓第十電視盒，父親節特別優惠價169元。(業者提供)

中華數碼推出的安卓 第十電視盒，父親節特別優惠價169元，適合作為父親節的禮物。

這款智能6K電視機頂盒採用雙頻2.4G和5G Wi-Fi，是眾多品牌中速度快、圖像清晰且節目豐富的選擇。它提供大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南 、印尼、歐洲和各國體育直播，並有七天回看功能。該機頂盒內置百萬部全球各國4K電影 、電視劇和綜藝節目。

此外，它還具有卡拉OK應用，免費提供中英文點唱歌曲、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，並設有密碼鎖。購買一次，即可永久免費享受所有節目，無月費或其他費用，且無廣告。機內固件和應用會自動更新升級，是一個理想的送禮選擇，可郵寄到外州。

中華數碼表示到實體店購買有保障，機頂盒在實體店內享有一年的免費維修保固，讓你放心購買、安心使用。此外，還提供其他廠家的電視機頂盒維修和升級服務，收費為30元。

中華數碼還提供家庭KTV組合，配備了混音和雙高音質雙喇叭，附帶兩支無線嘜，並具備藍牙功能。它可以連接安卓電視盒，每天更新歌曲，也可以通過藍牙連接手機或iPad。你可以選擇成千上萬首免費歌曲，新歌每天都會更新，無需充值。該組合特價150元，重量約6磅，機器配有充電池，可以在野外使用4小時，也可以作為電視機的輔助音響效果，效果類似於Boss Sound Bar。

中華數碼歡迎顧客到展示廳參觀，地址：8736 Valley Blvd＃A，Rosemead, CA ，聯絡電話：626-382-9694。