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旅遊品牌Europamundo 玩遍全球五大洲

洛杉磯訊
阿根廷與巴西邊界的伊瓜蘇瀑布 ( Iguazu Falls ) 為世界新七大自然奇景之一。(業者提供)
阿根廷與巴西邊界的伊瓜蘇瀑布 ( Iguazu Falls ) 為世界新七大自然奇景之一。(業者提供)

洛杉磯最具規模的「旅遊探險展」，每年都吸引了許多主流旅遊業者參展，自創旅遊線路帶團玩遍世界各地的 Europamundo，每屆積極參展，推介該公司熱門精選行程。

隸屬日本知名JTB旅遊集團的 Europamundo已晉升為全球領先的度假旅遊運營商，僅在2022年，即達成1900多次不同線路的團遊紀錄，服務近13萬名來自全世界五大洲一百多個國家的參團遊客。

Europamundo謹守的旅遊承諾包括：大部分線路兩人起即可成行，提供365天24小時客服，遵從遊客保護國際守則，靈活多樣化線路選項及折扣優惠，鎖定最佳性價比酒店，指派專業司機及採用最現代化配備巴士。

該公司的旅遊產品分佈全球，歐洲提供有900多條線路，中、韓、日本有180多條線路，美洲有100多條線路，中東有80多條線路，其他亞洲、大洋洲、非洲及中東國家有40多條線路。下一步最重要也是最新的項目是：為中國市場制定了80多條分佈於歐洲的旅行線路，且均配備中文導遊。

Europamundo的歐洲及中南美遊，多年來始終以自己的獨創風格引領遠道而來的旅人，遊覽具標誌性的景點，譬如阿根廷與巴西邊界的伊瓜蘇瀑布 ( Iguazu Falls ) 為世界新七大自然奇景之一，以及特色小鎮；獨家導覽的秘境。該企業使命，以追求建立海納百川的旅遊生態，尋求全世界各民族、宗教和文化的共存。此外，在永續經營下更積極承擔社會責任，以期樹立業界表率。

2011年，Europamundo基金會成立，共資助了30個國家的177個專案，又與60個非政府組織合作，26萬人從中受益。2012年正式成為聯合國世界旅遊組織成員（UNWTO），2015 年成為世界旅遊理事會（WTTC）成員，2016 年成為歐洲旅遊協會（ETOA）成員。2018年獲UNWTO頒發「旅遊道德準則」 獎，2019 年獲西班牙旅遊行業品質標準 (ICTE) 頒發「Q」最高級認證。

Europamundo官方授權旅遊公司Festival Travel位 120 Chaparral Court, #160, Anaheim Hills, CA，電話(714) 221- 6380，(800) 776-0088，網站 www.toursfestival.com，或電特約華語服務代理 (626)576-9688，(888)664-5678 。

日本 遊行 洛杉磯

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