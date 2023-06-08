極品假期 買歐洲河流遊輪送機票 延至6/26截止

極品假期「買遊輪送機票」之促銷方案因受到歡迎，促銷決定延長到6月26日，因船位有限，動作要快。歡迎想坐河流遊輪遊歐洲的民眾儘速聯絡。

極品假期說，歐洲旅遊向來所費不斐，想要一次暢遊多國，並且享受頂級住宿以及餐食，如果口袋沒有深度是辦不到的。因此他們以專業的角度來為大家介紹遊輪的優點並推出「買遊輪送機票」之促銷方案，凡在26日前訂購Viking遊輪行程，可享受免費歐洲來回機票、再送每房250元折扣，訂金每人只需25元。

他們此次推出的兩個行程，一個是「巴黎-瑞士12天」，造訪4國，包括法國、盧森堡、德國 、瑞士。法國巴黎2晚旅館 、7晚河流遊輪、2晚瑞士蘇黎世旅館，出發月份有 2024年 3月及11月，每人3799元起。另一個是「大歐洲15天」，造訪4國包括荷蘭、德國、奧地利、匈牙利；為14晚河流遊輪。出發月份有2024年7、8、11、12月，每人3999元起。

以止免費機票出發城市有：洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓等，其他城市可去電洽詢。

很多人喜歡全包式的頂級河輪服務：從航班降落那一刻起，便有專人接機，費用包含每日行程岸上觀光 ，船上5星級美食與美酒饗宴，船上免費wifi，每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應，每日三餐，下午茶及消夜，24小時飲料吧及點心。行程結束也有專人送機，讓你樂享整段旅程。是一種充滿魅力的旅行方式，輕鬆深度暢遊歐洲多國，VIP的享受。

此項河輪費用全包，不像海洋遊輪很多費用是要另外計算，譬如船費之外每人還要付港口稅；每個岸上觀光都要另外預訂且另外付費；wifi要錢；酒也要錢；機場接送也要收費等。

在此項河輪15天的行程中，將遊歐洲浪漫的多瑙河（Danube River ），將造訪有東歐巴黎、和多瑙河明珠美譽的匈牙利首都布達佩斯，經過音樂之都維也納，再到拿破崙讚美為歐洲最美小鎮的帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

並暢遊萊茵河（Rhine River），一路將遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒，是探訪德國最好的開始。

及暢遊美茵河（Maine River），美茵河是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市劈成兩半，它被譽為美茵河畔的耶路撒冷、德國最大的書櫃，它不僅是德國的經濟中心同時它又是一座文化名城。這裡也是世界文豪-歌德的故鄉。

如果你對河流遊輪有興趣或嚮往，可連絡河遊輪專家-極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688。