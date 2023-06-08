6/10 暢小平婚介 速配加夏威夷之夜

暢小平（Cindy's Singles ）婚姻介紹中心， 6月10日本周六晚上7時至12時，在阿罕布拉市的 Almansor Court Ballrom，舉辦一場速配加夏威夷 之夜，當晚提供豐盛的中西式自助餐、歌星演唱、卡拉OK、專業DJ及彩色大螢幕，每位參加者收費40元。報名電話818-355-0318。

想擴大交友圈，結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，該中心用心、信譽好，獲得會員的認同。策劃此次的夏威夷之夜大型餐舞會，現場氣氛溫馨，可一起共度愉快時光，舞會中將製造出良好的娛樂效果，參加者也能認識來自各地的新朋友。

當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，現場歡樂氣份愉快自然，當天也舉辦夏威夷服裝有獎比賽。餐舞會在阿市的Almansor Court ，地址：700 S. Almansor St., Alhambra, CA ，有24小時警衛巡邏。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址，245 E. Main St., #105 Alhambra, CA，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。