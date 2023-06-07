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長青保險 每週三天免費恊助了解紅藍(白)卡

洛杉磯訊

「長青保險」長期性的提供免費的個別約談健保說明，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，可及時聯絡。

長青保險說，耆英長者一般會有的疑問包括：參加健保計劃有什麼費用； 健保計劃有什麼樣的福利，對我有什麼樣的利弊； 我還有團體公司保險，也有紅藍卡要怎麼辦； 我有Obamacare歐巴馬健保，現滿65歲怎麼處理健保； 什麼健保能現金回饋至社會安全帳戶(年度可能高達$1,978) ； 我想改變保險，想要有自由，不要等待轉診約診，該怎麼辦； 我有醫療需要或問題，常常找不到人解答，該怎麼辦； 人常在國外可是我已經65歲了怎麼辦； 我65了也有白卡該怎麼辦； HMO (指定醫療網醫生)與PPO/Medigap (自由選擇醫生醫院）哪一個對我比較好； 我有紅藍卡也有白卡，還需要藥保、醫保嗎； 我快満65歳，如何申請紅藍卡。

若有以上任何疑問的人士，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明會。長青都可以免費安排恊 助你慎選紅藍(白)卡健保計劃。

長青保險固定每週三天舉辦免費說明會的詳情如下：每星期二上午 10時 ，在蒙特利公園市的Mr. Baguette 餐廳（地址400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park）；每星期四下午 4時，在亞凱迪亞市嘉頓港式西餐（地址850 S Baldwin Ave., Arcadia）。每星期五下午 3:00 pm，在天普市小雅屋（地址5755 Rosemead Blvd, Temple City），歡迎長者去電預約報名。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、30年豐富經驗的保險經紀人團隊，長青保險除了協助長者慎選各種健保計劃， 該公司也代理多家優質健保計劃 HMO、 MAPD 、 PPO、SUPPLEMENT 補充保險 、PDP 藥保。包括安森藍十字 、 藍盾健保 、 中心健保、 聯合健保、 褔全健保 、 環球健保 、 惠安納健保 、 Aetna 、 SCAN 、 Alignment 、 Silverscript 、 WellCare 。聯絡電話1-888-801-1829 （週一至週五上午9九點至下午5點）。

健保 保險 紅藍卡

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