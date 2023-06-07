我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

太子牌威州參 父親節與返鄉贈禮 不怕踩雷

洛杉磯訊
在包裝上使用威州農業總會(GBW)特別授權、印有其老鷹商標的美國太子牌純正威州花旗參，可供送禮選擇。(業者提供)
在包裝上使用威州農業總會(GBW)特別授權、印有其老鷹商標的美國太子牌純正威州花旗參，可供送禮選擇。(業者提供)

又到了夏天旅遊的季節，不少美國的華人期待回國返鄉，探往許久不見的親友長輩，同時也在父親節對父親表心意，想挑選美國地道具代表性的禮物，卻又擔心買到假貨而踩雷。

在包裝上使用威州農業總會(GBW)特別授權、印有其老鷹商標的美國太子牌純正威州花旗參，可供送禮選擇。常有人問，能否帶花旗參到亞洲地區？為了讓華人顧客返鄉沒有後顧之憂，凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，不超過500美元，太子行將全額退款。

能益氣養生改善疲勞的花旗參經常是在美華人自用或送禮的選擇，威州農業總會授權的老鷹商標，是100%在美國威州產地種植的認證，且絕無任何摻雜，不會混有來自於加拿大、中國甚至不知名產地的花旗參，而衛生檢驗鑑定的食安標準，均符合美國FDA最高安全準則。

美國太子牌原枝參片及參茶更是透過環境、設備、流程符合安全衛生環境規範，擁有NSF(National Sanitation Foundation美國國家衛生基金會) 認證的製造廠製作、處理與包裝。因此美國太子牌一直以來是Costco指定販售的花旗參唯一品牌；長年的品質把關，得到廣大消費者的信任；美國太子行表示，近40年來，太子牌一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

產銷認證、製作安全規範僅是太子牌承諾的一環，因此為了讓大家買得安心，帶得放心，太子牌特設立全美業界唯一的全額退款保證：凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款，詳情可Google Search瀏覽「太子牌全額退款保證」的詳情。

太子牌花旗參參味濃郁，有效成分最高，並依據不同家庭類型以及送禮使用的需求，準備有各種品規的花旗參，如：參片、參粉、參根、參茶、參糖等，滿足民眾各種送禮與自用的需求。

更多關於太子牌花旗參販售資訊，可上網瀏覽popus.com、或去電美國太子行1-800-732-2328、或關注太子行臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。

華人 臉書 加拿大

上一則

暴風雨雪沖刷河床後 加州民眾再享淘金樂趣

下一則

星宇航空洛杉磯-台北航線「天天飛」 暑期航班推限定備品

延伸閱讀

美國務院報告坦承 不可能加快多項對台軍售

美國務院報告坦承 不可能加快多項對台軍售
「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了
解放軍近距離逼近美艦 白宮：中國日益挑釁恐釀傷亡

解放軍近距離逼近美艦 白宮：中國日益挑釁恐釀傷亡
美中官員北京談兩岸議題 華府表達捍衛美國利益

美中官員北京談兩岸議題 華府表達捍衛美國利益
羅森柏格抵台將見總統參選人 強調美國不會選邊站

羅森柏格抵台將見總統參選人 強調美國不會選邊站
華爾街對Fed今年大幅降息押注消失了 美股也將失去支撑

華爾街對Fed今年大幅降息押注消失了 美股也將失去支撑

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退