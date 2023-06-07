太子牌威州參 父親節與返鄉贈禮 不怕踩雷

在包裝上使用威州農業總會(GBW)特別授權、印有其老鷹商標的美國太子牌純正威州花旗參，可供送禮選擇。(業者提供)

又到了夏天旅遊的季節，不少美國的華人 期待回國返鄉，探往許久不見的親友長輩，同時也在父親節對父親表心意，想挑選美國地道具代表性的禮物，卻又擔心買到假貨而踩雷。

在包裝上使用威州農業總會(GBW)特別授權、印有其老鷹商標的美國太子牌純正威州花旗參，可供送禮選擇。常有人問，能否帶花旗參到亞洲地區？為了讓華人顧客返鄉沒有後顧之憂，凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，不超過500美元，太子行將全額退款。

能益氣養生改善疲勞的花旗參經常是在美華人自用或送禮的選擇，威州農業總會授權的老鷹商標，是100%在美國威州產地種植的認證，且絕無任何摻雜，不會混有來自於加拿大 、中國甚至不知名產地的花旗參，而衛生檢驗鑑定的食安標準，均符合美國FDA最高安全準則。

美國太子牌原枝參片及參茶更是透過環境、設備、流程符合安全衛生環境規範，擁有NSF(National Sanitation Foundation美國國家衛生基金會) 認證的製造廠製作、處理與包裝。因此美國太子牌一直以來是Costco指定販售的花旗參唯一品牌；長年的品質把關，得到廣大消費者的信任；美國太子行表示，近40年來，太子牌一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

產銷認證、製作安全規範僅是太子牌承諾的一環，因此為了讓大家買得安心，帶得放心，太子牌特設立全美業界唯一的全額退款保證：凡攜帶太子牌花旗參進亞洲地區，一旦被海關沒收，太子行將提供全額退款，詳情可Google Search瀏覽「太子牌全額退款保證」的詳情。

太子牌花旗參參味濃郁，有效成分最高，並依據不同家庭類型以及送禮使用的需求，準備有各種品規的花旗參，如：參片、參粉、參根、參茶、參糖等，滿足民眾各種送禮與自用的需求。

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