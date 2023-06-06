大麻陽性 導致工作場所事故

根據 Quest Diagnostics 最近的一項分析，2022 年標誌著工作場所事故後、進行的藥物測試顯示，大麻呈陽性結果達到 25年來的最高水平。

近日公佈的分析顯示，去年美國普通勞動力在工作場所事故後大麻尿液檢測 呈陽性的比例達到 7.3%。 2021 年略低於 6.7%。

在整個分析中，Quest Diagnostics 查看了超過1060萬份來自尿液、頭髮和口腔液體藥物測試。

工作場所藥物檢測提供商表示，較高的百分比與一些州將使用大麻合法化 的舉措相一致。共有 22 個州已將娛樂性大麻的使用合法化，科羅拉多州和華盛頓州在11年前率先開始。 已經這樣做的州包括加州 、亞利桑那州和馬薩諸塞州等。 D.C. 也將其合法化。與此同時，全國州議會會議表示，該藥物在超過 30 個州獲得了醫療用途的合法批准。

根據疾病控制和預防中心的數據，在所有美國人中，大約 18% 的人在 2019 年報告說他們至少有一次吸食大麻。根據 11 月的一項蓋洛普民意調查，當被問及大麻是否應該合法化時，回答「是」的美國人的百分比已經持平了三年，其中 68% 的人在 2022 年、2021 年和 2020 年表示了這一立場。（劉柏江譯）