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大麻陽性 導致工作場所事故

洛杉磯訊

根據 Quest Diagnostics 最近的一項分析，2022 年標誌著工作場所事故後、進行的藥物測試顯示，大麻呈陽性結果達到 25年來的最高水平。

近日公佈的分析顯示，去年美國普通勞動力在工作場所事故後大麻尿液檢測呈陽性的比例達到 7.3%。 2021 年略低於 6.7%。

在整個分析中，Quest Diagnostics 查看了超過1060萬份來自尿液、頭髮和口腔液體藥物測試。

工作場所藥物檢測提供商表示，較高的百分比與一些州將使用大麻合法化的舉措相一致。共有 22 個州已將娛樂性大麻的使用合法化，科羅拉多州和華盛頓州在11年前率先開始。 已經這樣做的州包括加州、亞利桑那州和馬薩諸塞州等。 D.C. 也將其合法化。與此同時，全國州議會會議表示，該藥物在超過 30 個州獲得了醫療用途的合法批准。

根據疾病控制和預防中心的數據，在所有美國人中，大約 18% 的人在 2019 年報告說他們至少有一次吸食大麻。根據 11 月的一項蓋洛普民意調查，當被問及大麻是否應該合法化時，回答「是」的美國人的百分比已經持平了三年，其中 68% 的人在 2022 年、2021 年和 2020 年表示了這一立場。（劉柏江譯）

大麻合法化 檢測 加州

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