綠健飲獨特配方 增強人體抵抗力

美國綠健公司表示，人體99%的疾病與免疫功能有關，但是人類對於生死存亡關係密切的免疫系統所知卻非常有限。

免疫系統就如一支訓練有素的精銳部隊，隨時處於備戰狀態，為保護人體的健康執行阻擋外來入侵者及清除體內有害物質的任務。

美國綠健公司表示，環境的污染，精神上工作上的壓力、疲勞過度、煙酒、精神創傷、長期失眠 、化學藥品、手術 、年老，以及各種傳染流行病都是人體免疫力 不佳原因。

怎樣才能察覺到免疫力不好呢？當你經常感到容易疲勞、睡眠不佳、食慾下降、精力減退、莫名其妙心煩時，免疫功能失調的警報已經拉響，例如經常患感冒、呼吸道疾病、肺炎、腫瘤、慢性肝炎、心血管疾病等大部分疾病的病人體內的免疫功能是低下的；哮喘、花粉症等過敏性疾病以及類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等都與免疫功能有關。

怎樣維護身體健康，美國綠健公司表示，猶如保養汽車一般，要防患於未然，要多方面關照。除了注意合理的營養，情緒的控制，生活規律正常，體育鍛煉外， 可補充能夠保養好免疫系統的保健品。他們獨家生產的Naturin2綠健飲，100% Natural Herbal Tonic, Immunity Support，綠健飲獨特的配方和成份有效激活免疫細胞，全方位提高免疫功能，增強人體抵抗力。成功案例遍佈全球，暢銷北美30年。

詳情可電 206-623-2577，或上網www.greenland-usa.com。