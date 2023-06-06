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全球旅遊中心 代理歐洲多種旅遊行程

洛杉磯訊

去電。你。他們

全球旅遊中心（ A Good Travel Agency）是一家優質旅行社，專門代理歐洲陸地巴士旅遊。該公司提供多種行程選擇，讓你盡情探索歐洲的美麗風景和豐富文化。無論是陽光沙灘、北歐、西歐、東歐、土耳其的奇妙之旅，還是浪漫的希臘雅典與愛琴海之旅，都能滿足你的需求。

看看目前推廣的一些行程：（1）陽光西葡9天7晚，起價1799元。這個行程將遊覽西班牙和葡萄牙，享受陽光、海灘和迷人的城市風光。（2）童話北歐10天8晚，起價2799元。在這個行程中，將探索北歐最迷人的國家，品味令人難以置信的自然景觀和獨特的文化。（3）西歐10天8晚，起價2099元。這行程將遊覽法國、意大利和瑞士，欣賞到西歐的豪華和優雅。（4）土耳其12天10晚，起價1599元。行程將讓你深入探索土耳其的歷史和文化，並欣賞到這個國家壯麗的景色。（5）神秘東歐10天8晚，起價2299元。這行程帶你遊覽東歐的寶藏，體驗當地獨特的魅力和古老的遺產。（6）希臘雅典+德爾菲+天空之城梅黛奧拉+米克諾斯島+聖托尼島+愛琴海三島11天9晚遊，起價3199元。將帶你遊覽希臘的經典景點，包括雅典、德爾菲、梅黛奧拉的天空之城、米克諾斯島、聖托裡尼島+愛琴海三島。

該公司代理各大出團公司中英文旅遊團；訂購全球遊輪找全球旅遊中心，電話626-538-3888，地址18411 Colima Road, Rowland Heights, CA 。

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