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華美銀行與銳聯簽協議 提供更優質投資管理產品

洛杉磯訊

華美銀行之控股公司華美銀行集團宣佈委任銳聯財智（Rayliant Global Advisors）創始人兼首席投資總監許仲翔博士（Jason Hsu），為華美銀行首席經濟學家。同時華美銀行集團與銳聯簽訂「非控制性股權收購協議」，將協助華美銀行進一步擴展財富管理業務，提供更優質的投資管理產品和服務。

上述協議仍待監管機構審核，預計今年第三季度完成。未來許博士將在擔任華美銀行首席經濟學家的同時、繼續掌舵銳聯。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，許博士是金融和投資管理領域的領軍人物之一，在華美銀行慶祝50週年之際，期待藉助銳聯的投資經驗和許博士的專業洞察，為客戶提供更為卓越的投資建議和資產管理服務。

華美銀行將透過投資銳聯，進一步實踐該行不斷升級的投資方案、為客戶提供優質金融服務。自2016年來，銳聯專注於依據行為金融學、數據科學及對被投市場的洞察，開發創新型的投資策略。此外，許博士在宏觀經濟的專業見解與華美銀行跨境業務專長相輔相成，可為該行的合作夥伴和客戶提供全面的全球經濟和市場分析。

許博士表示，華美銀行與銳聯財智共同致力於搭建連接東西方的橋樑，將盡全力協助華美銀行把握新的投資機遇。在與客戶共同應對全球經濟起伏的過程中，也將幫助客戶更好地瞭解美國、亞洲及其他地區的市場走勢，為客戶創造價值、防範風險，並做好應對不確定性的準備。

在創辦銳聯之前，許博士曾任Research Affiliates 量化投資公司的共同創始人、副董事長，引領全球資產管理業採用創新型智能貝塔（Smart Beta）投資策略的開拓者。目前擔任UCLA安德森管理學院的金融學教授和和董事會成員，同時也是清華大學和京都大學的客座教授。

銳聯財智專注於依據行為金融學、數據科學，以及對被投市場的洞察，開發創新型投資策略。截至2023年3月底，使用銳聯投資策略的資產已超過170億美元。銳聯的客戶包括全球大型機構投資人與高淨值客戶，公司在香港洛杉磯、倫敦、上海、杭州和台北皆設有辦事處。更多有關銳聯的資訊參閱www.rayliant.com。更多華美銀行詳情可到www.eastwestbank.com查詢。

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