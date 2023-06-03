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海之滴褐藻糖膠 三度獲保健產品金牌獎

洛杉磯訊

「海之滴褐藻糖膠」連續在美國免疫學家協會年會中發表報告，其專利配方，可增強免疫細胞活性。海之滴由日本cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎，自創建以來獲獎無數。

海之滴針對不同時期與生活方式，分別研發三種不同類型產品：粉末型、膠囊型、液體型 （見圖），購買越多優惠越大。

海之滴褐藻糖膠獲日本健康食品JHFA認證，自成立以來，用高標準要求，為客戶提供安全有效的產品。海之滴通過美國FDA檢測進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

海之滴褐藻糖膠粉末型產品，褐藻糖膠混合AG(以獨家配方混合褐藻糖膠、和裙帶菜孢子葉褐藻糖膠、巴西蘑菇）中添加了大麥嫩芽、綠茶、啤酒酵母，味道更佳。

海之滴膠囊型產品，含有高純度褐藻糖膠混合AG，膠囊尺寸會一般膠囊細小，方便服用。膠囊外殼是以植物纖維製成，就算是素食者也可服用，膠囊容易消化分解，不對胃部造成負擔。

海之滴液體型產品，每一瓶的液體型是等於十粒的膠囊型，比較濃縮，並且添加了維生素C，維生素B6，維生素B2，幫助人體加強修復，有助身體對褐藻糖膠的吸收，適合有吞嚥困難的人士。

海之滴是健康食品，自2003年以來，海之滴褐藻糖膠已在全球超過45個國家銷售，包括日本、美國、加拿大、韓國、中國、香港、台灣、新加坡越南、歐洲和南美洲等等。

海之滴科研人員經過多年對沖繩地區飲食習慣、及不同種類海藻的研究，最終發現，海蘊萃取的褐藻糖膠可增強免疫系統，幫助誘導壞細胞凋亡，作為忙碌現代人的天然調理補充品，也是方便調養的營養輔助食品。

近年來，在網路商店中經常能夠看到類似模仿產品，消費者多加注意。想進一步了解海之滴褐藻糖膠的功效，或免費索取樣本及產品資料，均可去電海之滴公司客服中心1-888-482-5888 (國語) 或 1-888-853-6888(粵語)。官網www.kfucoidan.com。

三種不同類型產品
三種不同類型產品

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