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病患省錢怕痛 王牙科提供口腔整體醫療

洛杉磯訊

「王牙科牙科王綜合醫院」已有三十餘年歷史，院長王克正醫師了解病患省錢怕痛，提供口腔整體醫療，以病患長期保健的全面考量為先。他主張「齒道」：牙齒是自己的好，應先搶救牙齒，恢復牙齒健康才是上策。

王院長表示，病從口入，牙齒是健康的第一防線，如果發現口中有異味，不明原因出血，牙齒動搖，就要儘快看牙醫，以免耽誤造成更嚴重的後果。牙齒對健康的影響，牙齒咀嚼難免有食物殘渣留在口中，因口腔溫度容易滋長細菌，然後細菌隨著喝水及食物吞入肚內，就會產生其他種種疾病。沒養成良好用刷牙、牙線清理習慣，忽略牙齒治療及保養就可能蛀牙，更嚴重的就是牙周病。

他舉例說明，有病患工作緊張、長期熬夜，牙齒有異味也忍著，同時腸胃也不舒服，看腸胃科醫師總不能斷根治癒。等牙齦出血才找牙醫，已是牙周病。還好牙周病尚能控制，腸胃病也得到改善。這就是病從口入，牙齒就是健康第一防線最好的一個例子。

王醫師主張「齒道」。牙齒是自己的好，不輕言拔除天然的牙齒，要綜合整體觀的治療，「齒道」仍待大眾重視。他以其數十年經驗不只教育病人也教育年輕牙醫，牙齒治療要整體規劃，缺牙不一定要植牙，有時矯正就可關閉缺口，省錢省痛！很多牙齒可救活，需要醫術及經驗，比拔牙、植牙高深。自己的真牙是植牙不可取代的。

他又說，好的牙科醫師能用專業知識深入淺出解釋給病患瞭解，最重要的還要會做的出來。補牙，牙套，拔牙，植牙，根管治療等，需要雕刻一個牙齒，其精細講究的程度，比任何藝術品還有過而不及。需要注意很多細節，加上科學上的考慮，在口腔張開有限的情況下，如果一點誤差就會咬合不正，可謂差之毫釐，失之千里，嚴重的會影響說話及頭痛等毛病。牙齒是高度鈣化的，不正確地除去後，是永遠再生不回來的，更是有錢也買不回來的。

有關牙齒保健，疑難病症詳情可電王牙科626-572-7211， 地址1408 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel。

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