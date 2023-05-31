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長榮航空榮獲2023年全球二十五大最佳航空公司第8名

洛杉磯訊

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於昨日（5月31日）公布最佳航空公司大獎（Airline Excellence Awards）的評選結果，長榮航空榮獲「2023年全球二十五大最佳航空公司–第8名（World’s Top-25 Airlines – No.8）」之殊榮，並獲得七顆星的評價，也是台灣唯一入榜的航空公司。

AirlineRatings.com總編輯傑佛瑞•湯瑪士（Geoffrey Thomas）表示：我們看重航空公司在改善旅客搭機體驗上的領導力和創新力，然而現在航空產業面臨前所未有的壓力，從COVID-19疫情復甦到烏俄戰爭，都對全球旅客造成極大的影響。

長榮航空總經理孫嘉明表示：很高興長榮航空全體同仁的努力受到全球旅客的肯定，在疫情期間我們不斷精進各項服務，包括推出「EVA e-Library」提供數位化報刊雜誌、推行自動報到等服務，在各國疫情解封後，有序地恢復航班和機上服務，並持續與米其林餐廳主廚、冠軍咖啡師合作，讓機上的餐飲更加豐富多元化，並同時擴及到更多的航線

AirlineRatings.com以其獨有的七顆星評選系統，由專業團隊每年評比全球超過360家航空公司，除了分析頭等艙、商務艙、豪華經濟艙及經濟艙各艙等的舒適度、創新作法及服務價值，更比較各公司的飛航安全、機隊年齡、營運績效等影響長期競爭力的重要因素，並參考旅客的評價，進而遴選出2023年推薦搭乘的全球二十五大最佳航空公司，這些航空公司皆須獲得AirlineRatings.com七顆星的最高飛安評價。

長榮航空今年陸續獲得AirlineRatings.com評選「全球二十大最安全航空公司-第9名」，以及SKYTRAX給予「五星級航空（5-Star Airline）」最高認證，隨著疫後全球旅客搭機需求回溫，長榮航空將秉持「用心、真心、全心」的服務宣言，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。

長榮 疫情 咖啡 二十大 航線

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