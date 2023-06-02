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Michelle蘇 為房屋貸款提供多樣化選項

洛杉磯訊

尋找合適的房屋貸款方案是一個繁瑣且耗時的過程，貸款經紀人Michelle蘇提供了一系列多樣化的選項，以滿足不同類型客戶的需求。她是General Mortgage Capital Corporation的執照持有人，具備DRE 1369965和NMLS 346087資格，提供專業且個性化服務。

Michelle蘇介紹一項特殊優惠，即30年固定利率為5.25% APR的房屋貸款方案。適用首次購屋和屋主自住的重貸需求，無論想買房或重新貸款皆可。

此外，對於加州和德州的居民來說，介紹一個特別的投資或自住專案，無需查證收入，各種簽證類型均可享受40%的首付款比例。這意味著可以更輕鬆地購買房產，無需擔心貸款所需的繁複文件審核程序。

對於商業貸款方面，提供SBA小型企業貸款，以及商業和私人借貸服務。商業貸款的頭款可低至10%。

另外，如果你正在尋找更靈活的房屋貸款選擇，不需要提供收入證明、V O E、P & L等文件，Michelle蘇可協助1至4單位的自住或投資貸款，最高可達2百萬美元。此外，她還提供預先貸款資格認定和免費貸款合格信等服務。

除了上述貸款方案外，還有小額貸 、大額貸款、商業/辦公大樓、零售商場、公寓、倉庫、餐館、旅館等貸款方案。Michelle 蘇聯繫電話626-277-6010。

貸款 投資 加州

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