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李碧麗牙醫師經驗豐富、設備先進

【羅斯密市訊】

李碧麗牙醫師（Dr. Vivienne Lee）專精於活動假牙、固定假牙、洗牙拔牙、一般牙科、蛀牙填補、兒童牙科、根管治療和牙齒美容等領域，並且已有19年臨床經驗。她對工作細心負責，且價格合理。

李碧麗牙醫師診所位於羅斯密市的Garvey大道上，介於New Ave和Jackson Ave之間。該診所使用的牙科材料符合FDA認證標準，並且配備了尖端數位X光設備、數位照相記錄系統、數位電腦影像齒模以及口腔內視攝影技術。李醫師會根據每位病人的情況，量身訂製適合他們的治療計劃。

如你在「世界日報2023年電話簿」的第236頁上剪下李碧麗牙醫師診所廣告，可以享受免費檢查並獲得一或兩張X光底片。

李碧麗牙醫師診所接受各種PPO保險或部分其他保險，同時也可以使用信用卡支付。診所服務人員能夠用中文、英文、緬甸語和西班牙語提供服務。診所上班時間是週一至週五上午10時至下午6時，週四需要預約，週六上午10時至下午4時。診所地址是7551 Garvey Ave., Rosemead, Ca ，電話626-272-9891和626-288-2886。

李碧麗牙醫師診所以其專業技術和豐富經驗，以及提供的便利支付方式和多語言服務而受到讚譽。無論你需要活動假牙、洗牙拔牙或其他牙科治療，李碧麗牙醫師診所是一個選擇。

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