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7月1日 風兒踢踏「採」 一日遊

洛杉磯訊

乘著微風，採草莓，採藍莓，採蔬菜水果

忙裡偷閒，去田園，到海邊，一日消遙遊

世界日報推薦的7月1日風兒踢踏「採」一日遊，將帶您去安德伍德農場Underwood Family Farms休閒一日遊。

Underwood Family Farms是位於加利福尼亞州Moorpark的一個佔地40英畝的農場。他們種植新鮮蔬菜和水果，並在南加州的安德伍德農場商店和經過認證的農貿市場出售。這個美妙的農場很適合全家一起很棒的出遊。您會很喜歡自由採摘區，並在拖拉機之旅中玩得很開心。Moorpark位置提供全年U-pick時令水果和蔬菜。已包含自選區的入場費。到農場旅行每個人都可以學到食物是如何生長的。門票還包括乘坐拖拉機四輪馬車環繞農場和前往Pick Your Fields（挑選的物品都是按磅定價的）。如果你不想自己採摘，你可以從農產品攤位購買。農場要求您帶上快船來採摘自己的農作物，並要求您帶上農具。還有一個寵物動物園，您可近距離接觸農場動物或騎小馬。農場商店提供農場新鮮農產品和各種蜂蜜、堅果、果汁、干豆、農場新鮮雞蛋和切花。

08:30集合上車地點：羅蘭崗99 Ranch Market門口

地址：1015 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748


09:00集合上車地點：世界日報大樓門口

地址：1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA 91754

每人$89（費用包含早點.礦泉水.車資.司導小費及門票）

一日遊行程如下：

10:00-11:00 草莓，藍莓採摘活動

11:00-12:00 投餵小動物／務噴隧道/鞦韆／收割機滑梯

12:00-13:00 午餐自理（可自行带好食物／農場也有水果点心供購買）

13:00-14:00 前往洛杉矶著名66號公路終點站，Santa Monica海灘

16:30-17:00 集合返回温馨的家

報名訂車位電話：626-677-0359可可假期

蔬菜 世界日報 遊行 加州 動物園

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