Venmo 新計劃 青少年有自己賬戶

Venmo推出了一項新計劃，最快將於下個月讓青少年擁有自己的賬戶。

從 6 月開始，父母和法定監護人將能夠為13至17歲的孩子開設一個 Venmo 青少年賬戶，這樣他們就可以匯款和收款。 該帳戶還附帶一張 Venmo 青少年借記卡。

Venmo 的母公司 PayPal 表示，父母或法定監護人將能夠監控孩子的交易、管理隱私 設置、並在需要時向他們匯款。數字支付服務稱此舉是幫助青少年更多地了解如何在父母監督下理財的一種方式。

Venmo 副總裁兼總經理 Erika Sanchez表示：「Venmo 是青少年學習如何負責任地處理金錢的自然場所。」Sanchez 引用了最近的一項研究，表明 86% 的Z世代有興趣使用應用程序了解個人財務狀況。

此舉有助於該公司擴大其客戶群，並試圖在與 Zelle 和 Cash App 等競爭對手的競爭中獲得市場份額。父母將能夠從他們的個人賬戶中監管最多五個青少年賬戶。 該應用程序允許父母查看他們孩子的賬戶餘額和交易歷史，查看他們的朋友列表並阻止用戶與該賬戶進行交互。

父母還可以管理青少年借記卡的密碼，並在需要時鎖定和解鎖借記卡。 該卡將與 Venmo 青少年賬戶餘額相關聯。新的青少年帳戶沒有月費。 也可以通過 Venmo 借記卡在參與活動的 ATM 機上免費取現。這些賬戶將從 2023 年 6 月開始向部分客戶推出，但將在接下來的幾週內「廣泛使用」。（劉柏江譯）