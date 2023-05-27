全新展覽「浩瀚視野：沉浸式全景畫世界」免費參觀

圖自左至右：James Fishburne博士、Sara Velas和 Ethan Chen， 發佈會中合影。（劉子明攝影）

日前位於格蘭代爾的福樂紀念公園博物館 ，舉辦了一場全新展覽「浩瀚視野：沉浸式全景畫世界 Grand Views: The Immersive World of Panoramas」 媒體發佈會。展覽中將展示從18世紀晚期到現在的一系列藝術品和文物，包括從未展示過的預備畫、19世紀的印刷品和海報、繪製的電影 背景等。免費入場和停車，歡迎參觀。

發佈會由國際全景畫委員會的聯合主席（Velaslavasay Panorama的創始人）Sara Velas，福樂紀念公園博物館館長James Fishburne博士，和福樂紀念公園華語部業務經理 Ethan Chen (陳全) 做導覽介紹，揭秘世界上最大型畫作之一的藝術與歷史背景 。

福樂紀念公園博物館（Forest Lawn Museum）表示，他們與Velaslavasay Panorama合作，該展覽探索全景畫的歷史，這是一種在18世紀和19世紀廣受歡迎的沉浸式大型藝術格式。由兩個傑出並歷史悠久的藝術機構和全景畫專家所呈獻的「浩瀚視野」展覽，按主題組織，探討三個主要話題：全景畫的早期歷史、耶穌受難全景畫、以及全景畫在好萊塢和洛杉磯 的應用。此外，還將在展期間推出一個新的紀錄片風格的聲音視覺節目，介紹Jan Styka的「耶穌受難圖」作品。

展覽的焦點創作為「煙谷全景畫」（60英尺×5英尺）。該作品由Sara Velas於2000年繪製，展現了洛杉磯在成為大都市之前及在電影工業到來的一個世紀中的自然景觀。展覽將展出檔案照片、文物以及重新建造的旋轉展廳模型，讓觀眾更好地體驗「煙谷全景畫」的原始展示情況。

「浩瀚視野」將展示18世紀末至20世紀初的版畫、大型海報和其他藝術品。這些稀有物品與在美國、歐洲和亞洲展出的全景媒介的“遺產時代”相關。這些展品涉及的主題範圍廣泛，從世界旅行到美國內戰等方面。

此外，坐落於博物館旁的「受難與復活大禮堂」，也是一個不可錯過的展示區。在這裡，觀眾可以欣賞到波蘭藝術家Jan Styka在19世紀90年代所繪製的長達195英尺、寬45英尺的耶穌受難畫。展覽還展出了與Jan Styka巨型畫作和其他受難畫全景相關的原始文物。

此外，美國藝術家Robert Clark所繪製的耶穌復活油畫（70英尺x 51英尺）也在受難與復活大禮堂展出。此次浩瀚視野展覽，還展出了從未展示過，創作耶穌復活圖時的紀錄照片，包括Clark、精美藝術家和迪士尼想像師Herbert Ryman、以及曾在美國國會大廈繪製壁畫的藝術家Allyn Cox的作品。

全景畫作品長期以來一直影響著電影和其他沉浸式媒體格式的發展。「浩瀚視野」展覽的最後一個部分展示的，是一幅1950年代繪製的好萊塢背景畫（21英尺x 15英尺），並與其他電影文物一起展出，其中包括從3-D SPACE（The Center for Stereoscopic Photography, Art, Cinema, and Education）借出的原始電影膠片。

博物館開放和入場時間：週二至周日上午10時至下午5時。耶穌受難與復活大禮堂開放時間：週二至周日上午10時至下午4時30分。更詳細資訊參見https://forestlawn.com/exhibits/the-hall-of-crucifixion-resurrection/。

有關更多資訊或安排免費團體導覽，可去電323.340.4782 (英文) 888-689-8888 (中文) ，電子郵件[email protected], 或至官網 forestlawn.com。