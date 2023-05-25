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AAA提醒 長週末 出行時要保持耐心

洛杉磯訊

隨著夏季的到來，美國人正準備踏上出行的征程，然而AAA希望旅客們能為可能是多年來最繁忙的國殤日長周末，做好充分的準備。

AAA媒體關係經理Aixa Diaz表示：「今年夏天預計會比去年更加繁忙，我們並未觀察到旅行人數有任何減少。如果有什麼不同的話，那就是在2020年一切都在下降之後，我們看到所有出行方式都出現了回升。」

根據美國國家旅遊協會的最新預測，國殤日長周末將有4230萬美國人計劃離家旅行50英里或更遠，較去年同期增長了7%。

AAA經理指出，高度的旅行需求一方面源於被壓抑的、大流行後所積蓄的能量，同時也受到了對國際旅行的強烈渴望的驅使。據報導，數十年來的高通脹對旅行需求並沒有產生影響。該經理表示：「你必須要有耐心，待人友善。道路上的車輛增加明顯意味著交通事故和夏季旅行人數的增加。此外，我們還觀察到年輕司機的增多，這些司機通常不經常開車。」Diaz補充道：「AAA一直提醒大家要減速並給予其他道路使用者空間。如果你看到路邊有閃光燈，無論是為司機提供拖車、更換爆胎、執法還是醫療救護，都應該減速或者讓路，給予他們一些空間。」（劉柏江譯）

高通

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