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美遊假期 北歐七國加冰島頂級溫泉之旅

洛杉磯訊
布萊德湖遊船。(美遊假期提供)
布萊德湖遊船。(美遊假期提供)

美遊假期(US Travel 168 )5月至8月，推出多個不同國家特色團。北歐七國，加上冰島世界頂級溫泉體驗之旅，6月24日出發，7月13日結束行程後，獨家無縫隙銜接東歐，巴爾幹7國，16天14晚。由中文領隊Aaron帶隊。

美遊假期表示，該行程是他們獨家高端定製，20天帶大家赴一場北歐之旅。一站式打卡冰島、瑞典、芬蘭、丹麥、挪威、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞8國。每站深度遊覽2至3天，水陸兩棲遊船全景遊覽冰川湖、挪威觀景高山小火車、松恩峽灣遊船、弗羅伊纜車、皇后島遊船、哈爾施塔特觀光遊船、布萊德湖遊船、波斯托伊那鐘乳石溶洞小火車，多種交通工具海陸空全方位體驗夏季北歐。

該旅行社表示，將入住冰島黃金旅遊圈最佳位置的酒店，連續3晚入住挪威峽灣小鎮，體驗世外桃源般的美好田園生活。全程當地頂級4星級酒店住宿，全程中西餐結合，高級商務餐標，獨家升級3-5頓當地特色餐。全程當地專業中文導遊陪同，管家式貼心服務。全程一價全含，當地 4 星級酒店住宿，全程餐食，全程景點門票，全程特色交通工具及全程司導服務小費均全包含。

土耳其（伊斯坦布爾+ 安卡拉+ 卡帕多奇亞+ 孔亞+ 安塔利亞+ 棉花堡+ 希林斯）全景12天10晚超值之旅，近期團期：6月17日，8月6日。

7月27日的東非肯雅，坦桑尼亞雙國（內羅畢，肯雅山狩獵俱樂部，奈瓦沙湖，納庫魯，馬賽馬拉，維多利亞湖，塞倫蓋蒂，恩戈羅恩戈羅，哈德紮比狩獵部落，桑吉巴島）14天12晚動物大遷徙（高端精品定製）。

洛杉磯往返8日深度遊，拉斯維加斯，羚羊彩穴，馬蹄灣，黃石，大提頓，鹽湖城，西峽谷。保證停留黃石公園15大景點。

洛杉磯往返8日遊：三藩市，太浩湖，蛇河峽谷，黃石，大提頓，下羚羊彩穴，大峽谷，拉斯維加斯。

洽詢電話626-567-0966或626-567-0066，公司地址11100 Valley Blvd, El Monte.CA ，可上網 www.cotravel.travel。

冰島 洛杉磯 瑞典

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