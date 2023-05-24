世界無菸日 ASQ華語戒菸專線 邁向健康

掃描二維碼獲取尼古丁貼片。（業者提供）

隨著 5 月 31 日世界無菸日的到來，ASQ「華語戒菸專線」提醒吸菸者拒絕菸草，以戒菸邁出健康生活的第一步。

每年，使用菸草導致全球數百萬人死亡，其中包括了華人 社區的許多人。儘管如此，許多菸草使用者因為菸草製品有成癮性而難以戒菸。

好消息是，使用戒菸的輔助工具可以減少戒斷症狀，使戒菸容易些。以下是美國食品及藥品監督管理局（FDA）批准的一些尼古丁替代療法（NRT）產品供參考：

（1）尼古丁貼片：像藥水膠布一樣貼在皮膚上，通過皮膚吸收，給身體提供尼古丁。

（2）尼古丁口香糖： 咀嚼後把它「停放」在臉頰和牙齦間，通過口腔內壁的皮膚吸收，給身體提供尼古丁。

（3）尼古丁口含片： 外觀類似硬糖，放在口中溶解，通過口腔內壁的皮膚吸收，給身體提供尼古丁。均非醫生處方藥品，櫃檯可買。

儘管尼古丁替代療法有所幫助，但它們並非可以保證菸民一定會戒菸的「萬靈藥」。然而，若配合免費的電話輔導，找對方法提升戒菸動機，使用策略對抗誘因，結合尼古丁的替代療法效果會更好。

ASQ「華語戒菸專線」有經過培訓的專業戒菸顧問，他們了解華人社區所面臨的獨特挑戰。通過去電 1-800-838-8917，說粵語或國語的吸菸者可以獲得免費的戒菸輔導和閱讀資料。此外，符合條件的電話將會獲得兩週免費的尼古丁貼片。

「隨著世界無菸日的臨近，我們想提醒所有吸菸者，戒菸從未太晚。」加州大學 聖地亞哥分校家庭醫學和公共衛生學教授朱書宏博士表示：「去電或發送簡訊到 ASQ華語戒菸專線，就是邁出戒菸的第一步，你可以獲得戒菸所需要的支持和幫助，並改善你的健康狀況。」

以下是聯絡ASQ華語戒菸專線的方式：

（1）發簡訊：發簡訊「戒菸」到 66819，獲取在戒菸最重要的頭幾個星期，每天能接收到 ASQ華語戒菸專線發給你的簡訊。這些簡訊為你量身定制，以便在戒菸過程中的關鍵時刻向你提供幫助。其中包括戒菸和保持戒菸的實用技巧。你也可以發簡訊提問，戒菸顧問將相應地回復。

（2）在線註冊：也可以上 www.asq-chinese.org 在線註冊。註冊後將會收到他們通過電子郵件發送給你的閱讀資料。完成 ASQ 的在線註冊後，戒菸顧問將與你聯繫，以查看你是否有資格獲得兩週免費的尼古丁貼片。

（3）電話：ASQ華語戒菸專線不僅僅針對菸草使用者；也歡迎菸草使用者的家人或朋友去電 1-800-838-8917 與 ASQ 聯繫，以獲取專業戒菸顧問關於如何幫助他人戒菸的技巧。如果在營業時間內打電話，可以和說粵語或國語的戒菸顧問交談。

ASQ華語戒菸專線致力於為那些想戒菸的人提供支持和資源。值此世界無菸日，共同努力向菸草說不，為所有人促進一個更健康的未來。

ASQ華語戒菸專線由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 20,000 名美國亞裔社區的居民用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒菸服務。符合資格的戒菸者將會獲得两週免費的戒菸貼片。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸菸者戒菸的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上 7時至晚上 9時。瞭解更多關於ASQ，可上網 www.asiansmokersquitline.org/。