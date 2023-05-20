「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」即日起推出限時優惠活動

「自然醣褐藻糖膠3-Plus」限時優惠產品 (圖片由客戶提供)

NatureMedic自然醣即日起推出限時優惠活動，贈品加倍送，六個優惠組合總有一個適合你，有關優惠活動詳情可電1-888-850-3288查詢，也可以加入微信 ID: naturemedic或瀏覽官方網站www.fucoidan3plus.com。

自然醣公司表示，對於手術 後調養、保健預防的人，推薦「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」膠囊裝，每瓶有160顆，膠囊裝含有40克的褐藻糖膠精華，膠囊外殼由植物纖維製成，體積細小，容易吞服。膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。推薦初中期、三高 、保健預防、手術後調養。

對於減輕化放療副作用不適的人，該公司推薦自然醣褐藻糖膠3-PLUS濃縮液，每盒50包，濃縮液含有110克的褐藻糖膠精華，是市面上含量極高的產品。服用１包濃縮液，足已攝取超過2克的褐藻糖膠精華。濃縮液更添加維他命A、C、D、E、B2和B6，維持身體的健康功能。口味清新酸甜，吸收迅速，幫助減輕化放療副作用不適，提升免疫，促進食慾和體力。

「自然醣褐藻糖膠3-PLUS」優惠活動已經開始，贈品加倍，想了解更多有關產品資料及把握限時優惠，立即撥打電話，為家人健康打氣，更提供免運費到美國、加拿大、中國、香港及台灣等地區。