達聖聯合律師事務所 車禍賠償可高達64%

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住在南加州 的人出門上班、購物、日常生活等等，因發生車禍該如何處理？需要治療的人，應該先找律師再做治療，還是先做完治療再找律師，或是不找律師自行或找朋友與保險 公司接洽理賠？賠多少才合理？車禍發生後在多少天内需作治療？能否自己跟保險公司交涉理賠不成後再找律師？有種種不同的問題，有些人還因為對法律不熟悉或是從沒遭遇如此情況，由於自己處理不當，結果失去保險公司應該理賠而最後卻不須負任何責任的後果，自己因此得到了一個教訓，甚感遺憾及後悔。

達聖聯合律師事務所專精，車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、滑倒事故、跌倒事故。免費安排拖車、修車、醫療服務。

達聖聯合律師事務所，至今已處理數仟件車禍案件，專業服務親力親為獲有口碑，案件得不到賠償絕對不收任何律師費或其他費用。可同時幫助處理拖車租車修車及所需要的任何相關服務。

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