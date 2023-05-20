首都教育 蒙特梭利幼教師資春季班招生

首都教育學院開辦的蒙特梭利幼教師資培訓班，為美國蒙特梭利協會(American Montessori Society)授權與MACTE認證的全球性國際證照培訓機構，是美國教育局 認可的合法培訓單位。現春季班證照課開始招生，提供線上與線下課程。

學業與實習並重，學員畢業後即可獲得一張全球性國際證照。受歡迎的蒙特梭利教學法，獲證照後可自己開辦蒙特梭利幼兒園。

該學院協助境內國際生轉學並延續留學生 (F1)簽證，若是境外學生，國際生簽證手續簡便，可直接發學生簽證 ，入境美國學習。

該學院表示，目前幼教師資缺乏，美國求職機會高，美國幼兒教育注重幼兒個性化與全面化發展，私人幼兒教育佔據接近70%的美國潛在幼教需求。蒙特梭利理念在美國受財經、政治及高科技主管推崇，也使得蒙特梭利幼教師資成為美國幼教市場中特殊專業人才、和幼兒園競相聘僱的幼教老師。

該學院表示，蒙特梭利尊重兒童個體，以孩子為發展的中心、從訓練孩子自理、能獨立動手的能力、從大小肌肉的訓練到品德與禮儀社交的建立。幼年時期除了儘早把最重要的品格道德建立以外，在智力方面，教具多樣性橫跨五大區，全面性的培養各項能力，從生活操作、感官、語言、數學與文化到音樂與藝術等。

美國首都教育學院得到美國教育局的認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資質為國際留學生發I-20。課程可抵最多24個幼教學分與15個碩士學分。北美精英講師、在線互動。修課彈性，可在職進修。中文輔助教材，提高英文水平。線上線下並進，證照全球認可。

另提供3至6歲幼師課程，詳情可微信：pennyyang63。洽詢電話626-593-6988。 email:[email protected]。地址13791 Roswell Ave #E Chino,CA。