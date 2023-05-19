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拯救加州乾旱 養成10個節水習慣

洛杉磯訊
加州本土花園可減少日後維護，修剪和施肥的需要。(加州省水機構提供)
加州本土花園可減少日後維護，修剪和施肥的需要。(加州省水機構提供)

加州雨雪充沛，加州人開始思考這對加州水資源的影響。節約用水應成為所有加州人的生活方式，以保障現在和未來的日常生活用水。加州省水機構建議以下生活中養成的10個日常節水習慣：

室內省水習慣建議有：

1.修理漏水：漏水的水龍頭和馬桶每個月都會浪費數百加侖的水。檢查並確保修理發現的任何漏水。2.安裝低流量設備：低流量的淋浴噴頭和水龍頭過濾器可以減少高達50%的用水量。3.裝滿洗衣機或洗碗機：滿載時運行洗衣機，可節省15到45加侖！滿載時使用洗碗機，每次可節省5到15加侖的水！4.改變淋浴習慣：家裡一半的用水都用在浴室！在淋浴間放置一個水桶，收集的水可拿來澆花。除此，將淋浴時間縮短到5分鐘也可以節約用水。這樣的習慣可以使每次淋浴的用水量減少10加侖以上。5.重複用水：重複使用洗碗、清洗蔬菜水果或煮麵的水。在洗蔬菜水果時，不要讓水流淌，而是將它們浸入裝滿水的碗中並擦乾即可。

戶外省水習慣建議有：1.改造庭院：將院子改造成具有功能性和耐旱的戶外空間，每次澆水時使用遮蓋物至少可以節省30加侖的水。2.種植本土植物：本土植物適應加州氣候，只需約一半的用水量。一個利水加州本土花園可減少日後維護，修剪和施肥的需要。3.避免用水清掃：使用掃帚清潔戶外區域是減少用水的最佳方式。4.選擇涼爽時段澆水：避免在高溫時段澆水，可確保水分被植物吸收，不會因蒸發而流失。5.保持土壤健康：能讓土壤就像海綿一樣有效地吸收更多水分。更多節水的技巧，可訪問：saveourwater.com。

加州 蔬菜 高溫

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