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KIA美國新宣導活動讓擁有電動汽車變得更簡單

洛杉磯訊

Kia美國宣布重返Electrify Expo將於全美巡展將匯集電動化領域的領導者，討論移動行業的未來。該博覽會將於5月19日星期五在加州長灘市拉開帷幕，與會者將有機會駕駛屢獲殊榮的KiaEV6，不僅其GT版本最近被宣佈為2023年世界性能汽車大賽的獲勝者，而且整個EV6系列也在備受尊敬的北美年度多功能車大獎™中拔得頭籌，此外與會者還可試駕屢獲殊榮的Niro EV。而最重要的事，與會者還將有機會首先親密接觸Kia首款專屬三排電動SUV全新EV9。Kia將參加2023年Electrify Expo五個地點的展覽，包括：長灘、舊金山、紐約、西雅圖和邁阿密。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，Electrify Expo博覽會是電動化領域頂級公司和領袖們分享知識並討論如何繼續努力實現向全電動汽車的無縫過渡的重要會議，2022年Electrify Expo博覽會活動對我們的團隊來說非常寶貴，可以讓我們更多地了解消費者對電動化的態度。我們期待與業內同仁合作，幫助規劃最佳前進道路，塑造汽車行業的未來。

與會者和行業領袖將討論影響電動汽車行業的立法、續航能力、電池材料和可持續性、充電基礎設施、自動駕駛應用的未來和供應鏈障礙。訪問www.electrifyexpo.com可以找到會議和演講者的完整列表。

Electrify Expo擴大了其面向行業的活動和教育計劃，為特定市場的汽車和微移動類別提供一整天的規劃、行業領導和分組會議。來自頂級移動公司的高管將討論移動行業在邁向全電動未來時面臨的主要挑戰、見解、可用研究和趨勢。Electrify Expo活動的完整時間表如下：

2023 Electrify Expo博覽會時間表

五月：5/19-5/21 ​​Long Beach, California（Long Beach Convention Center）

六月：6/23-6/24 San Francisco, California（Alameda Point）

七月：7/22-7/23 ​​Washington, DC（RFK Stadium）

八月：8/12-8/13 Long Island, New York（Nassau Coliseum）

九月：9/9-9/10​ Seattle, Washington（Marymoor Park）

十月：10/14-10/15 Miami, Florida（Miami Dade Fairgrounds）

十一月：11/10-11/12 Austin, Texas（Circuit of the Americas）

除了讓更多人更容易獲得其屢獲殊榮的電動汽車外，Kia還通過EV Education 101視頻系列讓人們更清楚地了解擁有電動汽車的體驗。該視頻系列向人們介紹了擁有電動汽車的各個方面，包括常用術語、充電基礎設施、最大限度地延長電池壽命、續航里程、技術以及如何規劃他們的下一次電動汽車公路旅行。

總部位於加州爾灣市的Kia美國，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

汽車 加州 SUV 供應鏈 舊金山

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