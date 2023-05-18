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兩場「財經、健康、信仰、政治」 5月20日免費講座

洛杉磯訊

教育文化基金會於5月20日(星期六)舉辦兩場「財經、健康、信仰、政治」免費講座，主講員是資深理財專家林修榮，座位有限，有意者可至網站www.ecfinternational.org報名參加。

兩場免費講座地點在蒙特利公園市中國佈道會(ECF International)屬下的教育文化基金會(Education and Culture Foundation)，地址是435 S. Garfield Ave., Monterey Park, CA，廣東話講座時間是上午9時30分至10時30分、國語講座時間是上午11時至中午12時，免費入場，備有停車場及茶點招待，有關詳情可電626-288-8828或電郵[email protected]查詢。

資深理財專家林修榮，除了研究和輔導理財之外，更專心研究健康、政治和聖經。林修榮講解財務管理及其他有關理財方面的題目，希望講座給予大家更多理財知識。健康方面，他推行間歇性斷食與低碳飲食去預防和根治糖尿病，社區許多人跟隨他的健康飲食方法，改善身體狀況。政治方面，他長期以基督徒的眼光看時事動態，並經常作公開的評論。聖經方面，他對以色列與末世神學有特別負擔，已經逾二十次帶領聖地旅遊，並帶領跨教會的查經聚會，並每週日在不同教會證道。

教育 蒙特利公園市 糖尿病

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