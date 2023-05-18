Sierra Subaru新車租賃優惠 歡迎試駕

2023 Subaru WRX。(業者提供)

位於蒙羅維亞市的 Sierra Subaru，正提供新車租賃優惠，歡迎查詢現貨及試駕。

Sierra Subaru是家族經營的汽車 經銷商在聖蓋博谷服務了 30 多年，他們是Subaru官方指定租賃還車中心。他們在去年獲得Stellar Care 獎，該獎僅授予該國頂級Subaru (斯巴魯) 經銷商，這是Subaru汽車經銷商中的最大榮譽之一，每年只有Subaru精英經銷商能獲得此榮譽。Stellar Care 獎表彰Subaru汽車經銷商在以客戶為中心的所有領域表現出卓越的表現。

經銷商必須達到並保持 Stellar Care 績效標準和目標。他們必須通過客戶的持續審查並滿足 Subaru of America, Inc. 在許多領域制定的年度目標，包括：設施, 銷售運營, 服務運營, 培訓, 和財務在融資團隊協助客戶解決其獨特的信貸和保險需求。

Sierra Subaru 有經驗豐富的銷售華語專業人員，和一流的客戶服務，他們有大量全新、二手和認證的二手 Subaru 車款，他們現正提供新車租賃優惠。例如：新 2023 Solterra LTD 每月598元，新2023 Outback Onyx 每月396元，新2023 WRX每月297元，優惠到 2023 年 5月 31 日止。查詢現貨及試駕，可去電中文銷售代表Paul 周 626-375-0545或 626-879-2902。地址735 E Central Ave, Monrovia。

Sierra Subaru 擁有大量二手Subaru和其他製造商的車輛庫存，其中有許多華麗及高品質的汽車價格低於 15000 美元。他們不是任何二手車 都會出售，他們需親自挑選要出售的產品，因為它們反映了他們卓越的聲譽。如果民眾煩惱於購買新車折舊，但卻又對二手車猶豫不決， Sierra Subaru 提供許多經過認證的二手Subaru汽車，它們有卓越的保修，並按照工廠標準進行了翻新，品質有保證。Subaru的技師需要具備認證、並通過Subaru特定培訓，因此他們的技術人員都有相當的經驗。Subaru認證的服務中心是對擁有 OEM 油液和零件的專業技術人員在最先進的設施中對高質量服務的保証投資 。今天的汽車技術比以往任何時候都更加複雜，因此他們要求他們的技術人員必須掌握最新的培訓和技術。