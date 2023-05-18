我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

艾普斯坦受害者提訴訟 德意志銀行將付和解金

國稅局免費自己「線上報稅」明年試行 多數納稅人興趣

美國中信銀行托倫斯分行 日前開幕

洛杉機訊
美國中國信託銀行執行長Noor Menai（圖左二）、副執行長劉建虹（圖左一）代表，捐助社區非營利組織(CCEE)五千美元贊助金。(業者提供)
美國中國信託銀行執行長Noor Menai（圖左二）、副執行長劉建虹（圖左一）代表，捐助社區非營利組織(CCEE)五千美元贊助金。(業者提供)

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）托倫斯分行日前開幕，在開幕典禮中，由美國中國信託銀行執行長Noor Menai（圖左二）、副執行長劉建虹（圖左一）代表，捐助社區非營利組織California Council on Economic Education (CCEE)五千美元贊助金，旨為低收入戶家庭提供幫助，希望讓孩子們可以在充滿愛與希望的環境中成長。

洛杉磯托倫斯市位於距離洛杉磯國際機場僅需15分鐘，周邊城市包括濱海高級住宅區Palos Verdes、Hermosa Beach、Redondo Beach 及 Manhattan Beach 等，同時托倫斯市及Palos Verdes是頂尖學區之一。因此托倫斯成為許多華人定居的城市。托倫斯市現任市長陳光豪，即是從台灣移民美國的華裔。

中國信託銀行托倫斯新分行位於全美第六大Del Amo 購物中心正對面，購物中心內有華人熟悉的知名品牌如鼎泰豐、Nordstrom等，分行位置便利，方便客戶到分行辦理各項業務，分行地址位於21705 Hawthorne Blvd., Torrance, CA ，電話 310-791-2825。

中國信託銀行核桃市分行將在下個月舉行開幕典禮儀式。中國信託銀行將持續拓展分行據點，東區哈岡新分行正在籌備階段，將於今年年中投入營運，為各區域客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。

中國信託銀行服務據點遍及全球，於14個國家及地區設有368處據點，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

若需瞭解更多中國信託全球速匯細節，可上網 www.ctbcbankusa.com/global-transfers 。

洛杉磯國際機場 華人 低收入

上一則

世界晚報╱號稱用100年 大連海底隧道剛通車就漏水

下一則

移民紛入境 洛縣部分地區難負荷

延伸閱讀

司法部起訴蘋果前員工 涉竊取自駕技術後逃往中國

司法部起訴蘋果前員工 涉竊取自駕技術後逃往中國
中國ofo押金不退 創辦人到美國賣咖啡 網：拿我錢去創業？

中國ofo押金不退 創辦人到美國賣咖啡 網：拿我錢去創業？
游錫堃：民主國家共同關切台海 就能嚇阻中共確保和平

游錫堃：民主國家共同關切台海 就能嚇阻中共確保和平
81歲登封 美國「家政女王」成最高齡泳裝封面女郎

81歲登封 美國「家政女王」成最高齡泳裝封面女郎
防長奧斯丁：很快提供台灣重大軍援

防長奧斯丁：很快提供台灣重大軍援
沒有美國 墨西哥就要吃貓糧住帳篷 路州參議員言論挨轟

沒有美國 墨西哥就要吃貓糧住帳篷 路州參議員言論挨轟

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
大中華超市西柯汶那市分店4月開始營業。（記者王若然／攝影）

華資超市南加西柯汶那市開分店 華人居民超驚喜

2023-05-13 19:20
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？

你知道哪天買機票最貴嗎？哪天最便宜？
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？