美國中信銀行托倫斯分行 日前開幕

美國中國信託銀行執行長Noor Menai（圖左二）、副執行長劉建虹（圖左一）代表，捐助社區非營利組織(CCEE)五千美元贊助金。(業者提供)

美國中國信託銀行（CTBC Bank USA）托倫斯分行日前開幕，在開幕典禮中，由美國中國信託銀行執行長Noor Menai（圖左二）、副執行長劉建虹（圖左一）代表，捐助社區非營利組織California Council on Economic Education (CCEE)五千美元贊助金，旨為低收入 戶家庭提供幫助，希望讓孩子們可以在充滿愛與希望的環境中成長。

洛杉磯托倫斯市位於距離洛杉磯國際機場 僅需15分鐘，周邊城市包括濱海高級住宅區Palos Verdes、Hermosa Beach、Redondo Beach 及 Manhattan Beach 等，同時托倫斯市及Palos Verdes是頂尖學區之一。因此托倫斯成為許多華人 定居的城市。托倫斯市現任市長陳光豪，即是從台灣移民美國的華裔。

中國信託銀行托倫斯新分行位於全美第六大Del Amo 購物中心正對面，購物中心內有華人熟悉的知名品牌如鼎泰豐、Nordstrom等，分行位置便利，方便客戶到分行辦理各項業務，分行地址位於21705 Hawthorne Blvd., Torrance, CA ，電話 310-791-2825。

中國信託銀行核桃市分行將在下個月舉行開幕典禮儀式。中國信託銀行將持續拓展分行據點，東區哈岡新分行正在籌備階段，將於今年年中投入營運，為各區域客戶提供更完整的銀行網絡及專業的金融服務。

中國信託銀行服務據點遍及全球，於14個國家及地區設有368處據點，許多美國客戶與全球各地中國信託分子行皆有頻繁的業務往來。為此中國信託特別推出全球速匯免手續費服務，方便客戶進行國際電匯。中國信託全球速匯網絡包括台灣、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、菲律賓、印尼、越南、印度等國家，搭配全中文使用者介面的中國信託個人數位銀行，無論電腦或手機，全年365天，一週七天24小時，只需簡單步驟，即可完成匯款設定，簡單方便又安全。

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