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第六屆「中國新聲代」王者歸來，洛杉磯唱區盛大舉行！

洛杉磯訊

由「瑞邦金融」北美總冠名的「中國新聲代」，洛杉磯唱區總決賽暨頒獎典禮，於5月7日盛大圓滿舉行。來自大洛杉磯地區32位，五至十五歲的小唱將們，盡展高超唱功，結合現場超炫的舞美打造出一場高質量的視聽盛宴。

五至八歲組第一名Brooklyn Jiang，第二名Camilla Huang及楊愛主。第三名Jessica Wang， Olivia Chen，Queenie Liang。九至十一歲組第一名李梓陽，第二名陳子夏，Angela Frondle，第三名Hunter Li Pollock，Kincaid Wu Laing，Shitong Cao，Jayden Mao。 十二至十五歲組第一名Anthony Wang。第二名Maggie Du，Giovanna Chui。第三名Lakshmi Arya，Alisa Chang，Hengrui You。

大賽北美唱區由維智藝術教育、博富平台總承辦、瑞邦金融北美總冠名。洛杉磯賽區由中美華人戲劇聯盟獨家主辦。頒獎典禮貴賓雲集，特別從加拿大遠道而來的北美總冠名瑞邦金融代表，北美總承辦博富科技代表Kaitlyn Li。北美總承辦VISM維智教育校長舒譯嬋。北美婦女聯合總會會長 Maria Xu及副會長黃微燕。Women Unlimited UNICEF and Chairman of Canada Youth Funding Association Jane Li。中國新聲代試唱會北美賽區主席希言。

「中國新聲代」是湖南廣播電視台金鷹卡通衛視推出的大型兒童歌唱類節目，面向5到15歲的青少年兒童，是中國最頂級的兒童唱歌賽事。節目堅守「聽孩子們唱歌，為孩子們寫歌」的初心，網羅世界華人地區最有音樂天賦的孩子。

第六季「中國新聲代」王者歸來，在北美5個城市洛杉磯、紐約、舊金山、溫哥華、多倫多開設唱區。洛杉磯賽區決賽評審特邀著名表演藝術家李天翔，樂壇炙手可熱的金牌製作人，合作過蕭亞軒、張惠妹、蔡依林、李玟等明星的Jae Chong鄭在允。金鷹卡通中國新聲代第六季北美賽區主辦人舒譯嬋，知名音樂製作人，伯克利音樂學院教授Ken Zambello，越劇皇后鄔素斐，青年音樂製作人方子豪等。

頒獎典禮上星工場藝術學院的學生和KSL STUDIO的小超模們表演，打擊樂團，街舞串燒，著名女高音歌唱家崔楠的This is me驚艷全場。決賽及頒獎典禮由楊洋、崔楠、杜府龍聯袂主持。

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