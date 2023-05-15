第六屆「中國新聲代」王者歸來，洛杉磯唱區盛大舉行！

由「瑞邦金融」北美總冠名的「中國新聲代」，洛杉磯 唱區總決賽暨頒獎典禮，於5月7日盛大圓滿舉行。來自大洛杉磯地區32位，五至十五歲的小唱將們，盡展高超唱功，結合現場超炫的舞美打造出一場高質量的視聽盛宴。

五至八歲組第一名Brooklyn Jiang，第二名Camilla Huang及楊愛主。第三名Jessica Wang， Olivia Chen，Queenie Liang。九至十一歲組第一名李梓陽，第二名陳子夏，Angela Frondle，第三名Hunter Li Pollock，Kincaid Wu Laing，Shitong Cao，Jayden Mao。 十二至十五歲組第一名Anthony Wang。第二名Maggie Du，Giovanna Chui。第三名Lakshmi Arya，Alisa Chang，Hengrui You。

大賽北美唱區由維智藝術教育 、博富平台總承辦、瑞邦金融北美總冠名。洛杉磯賽區由中美華人 戲劇聯盟獨家主辦。頒獎典禮貴賓雲集，特別從加拿大 遠道而來的北美總冠名瑞邦金融代表，北美總承辦博富科技代表Kaitlyn Li。北美總承辦VISM維智教育校長舒譯嬋。北美婦女聯合總會會長 Maria Xu及副會長黃微燕。Women Unlimited UNICEF and Chairman of Canada Youth Funding Association Jane Li。中國新聲代試唱會北美賽區主席希言。

「中國新聲代」是湖南廣播電視台金鷹卡通衛視推出的大型兒童歌唱類節目，面向5到15歲的青少年兒童，是中國最頂級的兒童唱歌賽事。節目堅守「聽孩子們唱歌，為孩子們寫歌」的初心，網羅世界華人地區最有音樂天賦的孩子。

第六季「中國新聲代」王者歸來，在北美5個城市洛杉磯、紐約、舊金山 、溫哥華、多倫多開設唱區。洛杉磯賽區決賽評審特邀著名表演藝術家李天翔，樂壇炙手可熱的金牌製作人，合作過蕭亞軒、張惠妹、蔡依林、李玟等明星的Jae Chong鄭在允。金鷹卡通中國新聲代第六季北美賽區主辦人舒譯嬋，知名音樂製作人，伯克利音樂學院教授Ken Zambello，越劇皇后鄔素斐，青年音樂製作人方子豪等。

頒獎典禮上星工場藝術學院的學生和KSL STUDIO的小超模們表演，打擊樂團，街舞串燒，著名女高音歌唱家崔楠的This is me驚艷全場。決賽及頒獎典禮由楊洋、崔楠、杜府龍聯袂主持。