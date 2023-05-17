我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

美家櫥櫃 新進大量高端實木櫥櫃

洛杉磯訊
流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。(業者提供)
流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。(業者提供)

美家櫥櫃（HomeCo Inc）最近有大量貨櫃進倉到貨，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購。

所有展示產品，現貨供應，質量有保證，價格有競爭力，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的選擇。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊還提供免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石臺面，展示廳內的實木櫥櫃也是顏色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃，6月初全線到貨。

美家櫥櫃自2005年成立以來，專門從事櫥櫃，浴室櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商提供高質量的產品。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra 電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave, Alhambra。Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera。Irwindale經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Irwindale。營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。

上一則

洛縣哈岡居民：設置永久遊民中心過程宛若被縣府强暴

下一則

洛杉磯僑界力挺參與WHA：台灣不會停止努力

延伸閱讀

品牌聯名拖鞋一雙520美元 中網友驚：浴室拖鞋這麼貴？

品牌聯名拖鞋一雙520美元 中網友驚：浴室拖鞋這麼貴？
中東富豪出手 2620萬買下比佛利頂級豪宅

中東富豪出手 2620萬買下比佛利頂級豪宅
阿市讀書節3000本書免費送 華人家長：美國福利太好

阿市讀書節3000本書免費送 華人家長：美國福利太好
飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金

飛達廚浴Feida Home Center Corp 專業浴室玻璃門、鐵藝銅門、五金
資深經紀金小姐本週特別推薦　新上市兩家庭僅售$765,000

資深經紀金小姐本週特別推薦　新上市兩家庭僅售$765,000
匿名電話威脅 馬凱博高中14日封校安檢

匿名電話威脅 馬凱博高中14日封校安檢

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02
陳先生家的網費近三年來每年都上漲，到今年4月，甚至漲到約80元。（陳先生提供）

洛縣華男這樣講價 網費1個月從80元變25元

2023-05-09 18:04
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
從中國大陸走線（也稱偷渡）到美國的無證移民激增，洛杉磯就是熱門目的地之一。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱對話中國走線人 來美一周就後悔了

2023-05-09 22:28
東方航空公司宣布5月20日首航，推出經濟艙優惠票價。（受訪者提供）

東航新增洛杉磯—上海直飛 比轉機還便宜

2023-05-10 14:12

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛