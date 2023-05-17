美家櫥櫃 新進大量高端實木櫥櫃

流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。(業者提供)

美家櫥櫃（HomeCo Inc）最近有大量貨櫃進倉到貨，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顏色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購。

所有展示產品，現貨供應，質量有保證，價格有競爭力，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的選擇。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊還提供免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石臺面，展示廳內的實木櫥櫃也是顏色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，均為歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃，6月初全線到貨。

美家櫥櫃自2005年成立以來，專門從事櫥櫃，浴室櫃，石臺面，水龍頭，面盆及廚房水槽等一條龍設計、開發、製造。產品通過更新的生產技術不斷改進，以達到最佳的質量和成本比。在亞洲有五個不同的製造工廠，美國有九個大型倉儲，並以優惠的價格向分銷商、大型開發商、建築商和總承包商提供高質量的產品。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra 電話626-943-0568，地址616 S Marengo Ave, Alhambra。Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera。Irwindale經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Irwindale。營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。