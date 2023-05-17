發生車禍時 應懂得保護自身權益

在美國，開車發生追尾的事故時常發生，在發生車禍 時，該如何保護自身權益？不管事故大小，有沒有剮蹭，都一定要拍照、拍視頻留下證據，並與對方交換信息，要求走保險 途徑；最好請警察 寫一份事故報告。警察報告對於保險公司調查事故責任方非常重要；如果有送車修理，要保存好修理報告。否則很可能反過來被對方提告，要求支付高額賠償金。

不管在美國哪個州，華人都應該懂得自身的利益，用法律武器保護自己。發生車禍後，不論大小，都不應該掉以輕心，更要擺脫「多一事不如少一事」的觀念，否則很可能啞巴吃黃連，有苦說不出。

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