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發生車禍時 應懂得保護自身權益

洛杉磯訊

在美國，開車發生追尾的事故時常發生，在發生車禍時，該如何保護自身權益？不管事故大小，有沒有剮蹭，都一定要拍照、拍視頻留下證據，並與對方交換信息，要求走保險途徑；最好請警察寫一份事故報告。警察報告對於保險公司調查事故責任方非常重要；如果有送車修理，要保存好修理報告。否則很可能反過來被對方提告，要求支付高額賠償金。

不管在美國哪個州，華人都應該懂得自身的利益，用法律武器保護自己。發生車禍後，不論大小，都不應該掉以輕心，更要擺脫「多一事不如少一事」的觀念，否則很可能啞巴吃黃連，有苦說不出。

鄧彼得律師和其合夥人有二十年執業律師經驗，專精：◆人體傷害：車禍理賠，重大人體傷害，航空、卡車、 巴士意外重大醫療事故。◆勞工法：職場受傷，勞工勞資糾紛，非法解僱，職場報復，職場性騷擾，職場性別、年齡、殘疾、懷孕、國籍及宗教的歧視。◆民事訴訟：借貸糾紛、私人債務、房東房客糾紛、土地糾紛。◆商業訴訟：公司改名、併購、買賣糾紛、合約協議糾紛、商業糾紛、債務糾紛、商業違規、違法訴訟、商品買賣糾紛。◆刑事訴訟：清除犯罪紀錄、酒醉駕車、家庭暴力、性侵害、謀殺、誤殺、各種輕罪、重罪。◆信託遺囑：生前信託、資產保護信託、遺囑、信託法庭認證。

凡對以上任何案件需要嘹解詳情，均可去電鄧彼得聯合律師事務所，電話 626-383-4273或626-688-7170，地址1055 Wilshire Blvd. Suite 1940 Los Angeles，或電郵至[email protected]

車禍 警察 保險

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