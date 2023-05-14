美國基金之星 打造華人第一品牌

美國基金之星金融集團（AFS，American Fundstars Financial Group），5月12日於新港海灘市的公司總部舉行發布會上，介紹該公司完成數百萬美元天使 輪融資。活動由美國基金之星、Citron Global，橙意策劃聯合主辦。AFS表示，公司致力於以最現代的工作方式在全球範圍內為客戶提供卓越的投資 機會，並渴望與各界志同道合的合作夥伴們共同建立起一個更優質的金融平台，最終實現人人受益。

公司創始人CEO馮帆在接受采訪時表示，公司致力於成為一家在中美之間乃至全球範圍內都具有影響力的數字化投資銀行（Global Digital Private Bank，簡稱G.D.P），為更多的全球華人 家庭、以及他們的家族企業提供一流的金融產品和服務。基金投資業務是經營財富管理事業的重要起點，不久的將來會積極拓展投資銀行其它方面的業務領域，最大化幫助客戶們實現全球範圍內的「金融自由 」。

總裁王一琦表示，美國基金之星的主營業務就是幫助全球的華人客戶篩选和投資最頂級的美元基金。致力於讓大家將「基金」這兩個字和公司之間建立直接的品牌聯想，只要一談起頂級基金就會聯想公司的產品和服務，與其他銀行或理財機構不同之處，為客戶配置很多他們之前難以企及的頂級美元基金。

馮帆表示會從多個方面評估推薦的投資標的，包括公司口碑、資產規模、團隊能力、歷史收益率、歷史波動率、以及與其它資產的關聯度等方面。注重與客戶建立長期合作關係，因此在選擇投資項目時也會慎重考慮客戶的財務目標和長期規劃。

公司團隊目前服務超過200多個中、美、英三地高淨值客戶家庭，其中包括他們的各類美元資產配置、遺產傳承計劃、退休 賬戶計劃等相關財富管理事務。這些案例都是團隊不斷努力的結果，為此感到非常自豪。

管理合夥人周航表示，AFS作為一家根植於美國金融市場的投資管理機構，在今年成為首家由華人新移民 創立的持牌券商和投資銀行之後，可以為客戶提供全球化的投資機會和資產配置方案。通過與全球優秀的金融機構和投資者合作，為客戶提供更加多樣化和全球化的投資渠道和產品。

AFS作為華人移民中年輕的一代，大家合股創業也有著深層的社會意義以及所要實現的價值。通過深入了解華人客戶的需求和文化背景，可以提供更貼近客戶需求的服務，如中美兩國的投資和資產配置方面，提供更加專業和全面的建議和解決方案。幫助未來中美兩國的企業和投資者實現更加緊密的合作和交流，促進中美兩國經濟的共同繁榮和發展。

總監事劉芝琪介紹，集團創始人團隊由來自美國一流投行、保險、資管公司的專業金融人士所組成。憑藉團隊來自各個領域的金融才能以及多年經驗，幫助客戶投資美國頂級基金公司的旗艦產品，為客戶提供更優質、透明、安全、多元的投資管理選擇。可在美國證監會官網查看公司金融牌照：https://adviserinfo.sec.gov/firm/summary/315860