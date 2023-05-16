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美國立功地產學院 實務班/執照班開課

洛杉磯訊

美國立功地產學院之「千萬經紀地產實務班」由知名千萬地產達人袁立功授課，於五月中旬於工業市 eXp 地產公司教室正式開課。多年來此課程培養出許多優質的千萬經紀，也為投資人提供許多賣屋買房的基本知識，反應熱烈，頗受好評。

自2022年至今年五月聯準會一共升息 10 次，累積升息 20 碼來到百分之 5至百分之 5.25 間，是 2007 年 8 月以來最高的利率區間。南加州三月份房地產各 County 銷售量年度同比大減約 百分之30至40，因房源同比下滑許多，供少於求，價格已逐漸趨緩，在華人聚集交通方便、生活機能良好、以及學區房地區甚至有回漲搶房情況。面對高通膨，甚至還有可能陷入經濟衰退之際，房地產正面對較大的挑戰，是新手經紀或投資人可以考慮進場學習、或瞭解如何應對近期投資買賣房產的好時機。

千萬經紀實務班/初級班每期四堂課，包括：1. 租賃時如何保障房東或房客的權益；避免大麻屋或不靠譜租客。 2. 買房時需要注意事項，保障買家的權益。 3. 如何協助賣家賣房時順暢的賣到最高價。 4. 如何挑選一位優質的地產經紀協助房地產買賣相關事宜，避免可能發生的法律問題。 什麼是公証中心；什麼是產權公司； 為什麼需要 TC；賣屋或買房的有哪一些費用。 5. 市場上有一些可能誤導的廣告，例如：賣屋或買房僅收極低的傭金或不收傭金，有啥蹊蹺等房地產相關的實用內容，避免在買賣房地產的過程中受騙上當，或可能發生的法律訟訴問題。

第一堂課可免費試聽，座位有限，可使用簡訊洽Jimmy 袁立功報名訂位。為慶祝母親節仍特價優惠中，「初級實務班」學費200元，適合近期想賣屋或買房的朋友、新手地產經紀、或對房地產有興趣的投資人學習。該地產學院亦特創學費退費或免費優惠計劃（有條件限制）。週三上午 10時30分至12時教室上課，地址18558 Gale Ave., #216, City of Industry，eXp Realty 教室(工業市四季廣場 216 室）。

若想從事於房地產行業者，歡迎報名「地產執照班」每期十堂課，學費380元，包含「地產原理、精心編輯的中英雙語重點教材及考古題庫」等三本教材。執照班是每週六午上午9時30分至12時30 分網絡線上上課( 母親節特別優惠仍進行中：兩人同時報名，每人可減 10 元折扣優待；三人同時報名，每人可減 20 元折扣優待。若同時報名實務班，實務班每人可再減10元）。

若你正在考慮高價賣屋、或低價買房，亦歡迎免費諮詢，袁立功訂位諮詢專線626-617-1600，可使用簡訊聯繫或留言。

房地產 投資 母親節

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