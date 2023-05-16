華明勝律師事務所 提供全方位法律服務

業務涵蓋南加州 與北南加 的「華明勝律師事務所」，除有龐大的律師團隊外，更為客戶做全方位的法律服務。

華明勝律師事務所表示，在車禍、工傷、移民 、勞工法、刑事辯護、人體傷害與社安福利等領域，都擁有專業的律師與經驗豐富的資深法律助理團隊，為客戶爭取應有權益。

事務所不但律師陣容強大，而且團隊有英語、國語、廣東話、台語、西班牙語等多語言優勢，還提供給客戶個人化的選擇，讓客戶在無語言障礙的情況下，取得詳細且高品質的專業法律服務。

該律師事務所(Law Offices of Scott Warmuth)自1984年以來，就以替客戶爭取最大權益，提供客戶個人化且專業的法律諮詢為目標。他們的移民法律團隊，服務過的客戶跨越50州甚至遍及國外。專業的移民法律團隊，一路陪伴客戶完成辦理移民申請程序，強大陣容的人體傷害律師團隊，也會以客戶的最大權益為目標，經驗豐富的工傷與社安部門，更會為客戶爭取理應享有的福利。

38年來，該事務所不斷地礦張服務範圍，在北加州、內華達州、德州設立了分公司，該律師事務所代表的客戶，來自跨州甚至跨國的不同背景、不同文化的客人和案件，他們都會全力以赴，替客戶爭取到應有的權利。

如有關任何相關的法律問題，可撥打華語諮詢專線626-282-6868或上網至www.law888.com瀏覽服務詳情。