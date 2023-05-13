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銀行短賣屋投資 5月17日與20日免費講座

洛杉磯訊

由德倫學院與美國最大房屋債權銀行聯合舉辦的「銀行短賣屋Short Sale投資」系列講座，將於5月17日(週三)上午10時至中午12時舉行第一場，及5月20日(週六)上午10時至中午12時舉行第二場。

將以深入淺出的方式，講解如們進行銀行不良資產的投資與經營，並得到安全且可觀的回報。

涵蓋以下主題：什麼是短賣屋及其運作方式； 如何尋找短賣屋的機會；與債權銀行的協商； 短賣的融資選項。

線下講座：鑽石吧1200 S. Diamond Bar Bl. #101B, Diamond Bar。

線上講座：使用ZOOM Meeting方式。 Zoom ID：457010785，Password：6263630331。

當房屋貸款無法支付，一種是被動的被銀行將房屋給拍賣(Foreclosure)以用來支付積欠銀行的債務，另一種則是主動的爭取讓銀行以短賣(Short Sale)的模式將此筆貸款以呆帳的模式註銷。

短售(Short Sale)是指貸方(債權方)同意屋主(借款人)以低於其抵押貸款之未償還餘額的價格出售其房產的交易。短售的目的是幫助屋主(借款人)避免被迫將房屋強制執行拍賣以滿足向貸方(債權方)還債的義務。

短售對借款人和貸方都有益處，因為它允許借款人避免被強制執行的負面影響，而貸方也可以在不進行昂貴和耗時的強制執行程序下收復部分投資。

想瞭解更多關於銀行短賣屋的投資益處，可在講座中獲得解答。諮詢電話：(800)326-5989; (626)363-0331。

投資 貸款 拍賣

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