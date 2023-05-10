拯救加州乾旱！ 養成10個日常節水習慣

隨著最近陰雨綿綿，加州 居民可能會開始反思這對加州水資源帶來的影響。你可能會懷疑下雨時是否有繼續節約用水的必要性，以及我們的行動會帶來怎樣的影響。事實上，節約用水應成為所有加州人的生活方式，以保障我們現在和未來的日常生活用水。以下是您可以在生活中養成的10個日常節水習慣：

室內

1:修理漏水：漏水的水龍頭和馬桶每個月都會浪費數百加侖的水。檢查並確保修理您發現的任何漏水。

2:安裝低流量設備：低流量的淋浴噴頭和水龍頭過濾器可以減少高達50%的用水量。

3:裝滿洗衣機或洗碗機：當滿載時運行洗衣機，每次可節省15到45加侖！另外，當滿載時使用洗碗機，與手動洗碗相比，每次可節省5到15加侖的水！

4:改變淋浴習慣：家裡一半的用水都用在浴室！當水溫升高時，在淋浴間放置一個水桶，收集的水可拿來澆花。除此，將淋浴時間縮短到5分鐘也可以節約用水。這樣的習慣

可以使每次淋浴的用水量減少10加侖以上。

5:重複用水：重複使用洗碗、清洗蔬菜 水果或煮麵的水。在洗蔬菜水果時，不要讓水流淌，而是將它們浸入裝滿水的碗中並擦乾即可。

戶外

1:種植本土植物：本土植物只需約一半的用水量，並且更能適應加州的氣候。此外，一個利水的加州本土花園可以減少日後維護，修剪和施肥的需要。

2:改造您的院子：將院子改造成具有功能性和耐旱的戶外空間對節水大有幫助。在每次澆水時使用遮蓋物至少可以節省30加侖的水。

3:避免用水清掃：使用掃帚清潔戶外區域是整理和減少用水的最佳方式。

4:選擇涼爽的時段澆水：避免在高溫 時段澆水，可確保水分被植物吸收，不會因蒸發而流失。

5:保持土壤健康：維持土壤的健康狀態，能讓土壤就像海綿一樣有效地吸收更多水分。

遵循這些建議，加州居民可以幫助保護我們大家的水資源，並為子孫後代節約水資源。

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