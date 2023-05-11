南加州建築業商家齊聚 世報「建材裝修大展」邀您來

歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600

世界日報 洛杉磯社與美國華人 建築公會（CACP）再度攜手，即將於7月6日（周四）、7日（周五）兩天，在聖蓋博市共同舉辦第五屆「建材裝修大展」。南加 州各類建材製造、代理、經銷專業商號將受邀參展，屆時也會邀請到城市開發相關官方代表，及營建相關專業人士提供最新相關資訊，無論您是想要B2B商業對接，還是想要購買建築、裝修材料，亦或者是想要了解最新的裝修、建築法律法規，蒞臨大展都會讓您不虛此行。

廠商雲集

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。 現場人聲鼎沸 民眾到現場了解最新建材裝修資訊

資訊新鮮

兩天活動的建築論壇環節，邀請到建築、裝修相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題：今年3月剛剛推出的CalHFA首房20%首付補助計劃、附屬住宅單位【增建ADU】、【SB9】法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。

▼2023年世界日報建材裝修大展▼





「建材裝修大展」洛杉磯世界日報合作夥伴【美國華人建築公會（前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱：CACP）】，是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士！營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。該公會在全美亦成立了8個分會。

「建材裝修大展」是南加州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引衆多專業公司商號及南加屋主蜂擁而至，現場訂單及交易金額令人咂舌，令報名參展的華洋兩界攤商不但心滿意足，同時亦結交到許多行業人士。展位有限先到先得，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。

第四屆「建材裝修大展」

日期&時間: 2023年7月6日（週四）及7月7日(週五），10AM—5PM

地點：San Gabriel Hilton（225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）

現場免費停車、無需報名、免費入場觀展！