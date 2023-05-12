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裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

18歲以上低收入 可享州政府免費手機服務

蒙市訊

18 歲以上低收入或擁有白卡的人士，可以享受加州政府免費手機服務。

最近，美國面臨了嚴重的通貨膨脹問題，低收入者的生活變得越來越艱難。加州政府提供給18歲以上低收入加州居民的普濟手機計畫， 現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單，每年節省$500或更多。可以全美任何地方無限打電話、發短信，也可以上網每月14GB流量。客戶可以無限免費去電中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大、墨西哥。

如果家庭未參加公共援助計畫，但年收入等於或低於收入限額，則有資格申請加州免費手機計畫。其中，1-2人年收入低於32,500元，3人家庭年收入低於37,700元，4人家庭年收入低於45,900元，每增加一名附加人員，可再增加8,200元的收入限額。

如果家中的人參加了符合條件的任何一項公共援助計畫，也有資格獲得此計畫。但加州政府要求使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格；如果申請本人已經申請了家庭低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家庭座機電話將會失去優惠。

申請時需攜帶相應的證件，例如醫療白卡MedCal正本或其他公共援助計畫正本、加州身份證正本、工卡。如沒有白卡，攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申表。

申請地點：阿市在1413 E Valley Bl，電話 626-281-8888， ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市在423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ，電話 626-234-8282，626-458-0689世界書局（大中華超市旁)。橙縣在9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（在T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥在7323 Convoy Ct，San Diego，電話858-268-2882天天通訊（大華超市後面）。聖蓋博（1）在608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel 電話626-280-6088世界書局，順發超市旁。（2）在（1617 S. Del Mar Ave #B,San Gabriel，電話626-872-2306 ， 626-366-9991富通通訊。

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