GMCC萬通貸款 推簡單快捷貸款計畫

GMCC (General Mortgage Capital Corporation )萬通貸款 ，推出比無需收入貸款計畫更簡單、更快捷、更方便的貸款方案。外國人亦可申請，各類簽證均適用。無需收入證明，所有情況組合，利率 相同，出租和再融資 套現，30年固定利率6.875% ，APR 7.17 %（參照5月1日利率）。

該貸款計畫不需提供報稅，也不需要提供收入證明。無債物收入比要求，適用於自住房。如租賃，無需DSCR， LTV（Loan to value 貸款成數）最高50%。

自住房以50萬美元的貸款金額計算年利率，LTV為60%。貸款金額可高達200萬美元，例外情況還另行申請。內部審核批准，效率高，審核快，獨立住宅平均二至三週就可辦完。同等利率適用於1- 4個單位，租賃或套現LTV 比率最高50%。

頭款首付，允許用贈予款支付首付款既是出租屋可百分之百用贈予款，對購房，租賃房，再融資套現，利率都是相同。

購買自住，二套首付40%，融資套現。信用評分需680以上，如若沒有，可特別申請，過去12個月內需無不良紀錄。該計畫目前適用在加州、德州、喬治亞州、內華達州、和馬薩諸塞州部分縣區。

GMCC萬通貸款，擁有十家分行遍布南北。在47個州和 D.C. 有貸款執照，專業高效的運作，靈活多樣的貸款方案，即使大額資款Jumbo Loan 和Non-QM 非查收入貸款，都可in house 獨立審核批准，放款可至四百萬。強大的團隊，為每一位客戶提供專業優惠的貸款服務。

另有全國直接放貸，滿足所有住宅抵押貸款需求，有100多種資源和貸款計畫，亦有很好的自住房大額貸款專案。可用於買房，重新貸款和抵押貸款，最多可以套現500萬，如有足夠儲備金，債務收入比例無上限，甚至可以比常規貸款利率更低。

貸款熱線1-866-462-2929或上網www.gmccloan.com，或電郵[email protected]。東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry。聖蓋博分行電話626-671-6318，地址130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel。爾灣分行電話949-377-2528，地址9960 Research Drive, Irvine。聖地牙哥分行電話949-880-6066，地址 7860 Mission Center Ct, STE 208 San Diego。