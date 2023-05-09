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另，應廣大食客的要求，新增石鍋烤肉，什錦拌飯，新增菠菜湯。該餐廳特色，好吃，量大，價格平民，在韓國城找不到第二家。早餐喝上一碗健康養生的牛骨湯，整天元氣滿滿。







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Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA, 90660.

Irwindale經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Irwindale, CA, 91706。營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com。







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365 Solar是一家太陽能發電系統銷售及安裝公司，服務於南加州 大洛杉磯地區的客戶，他們也是SunPower (太陽能源) 認證的精英經銷商。12年以上的太陽能商用和住宅安裝經驗，為南加州居民社區服務，造就五星的客戶滿意度。







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康複力褐藻醣膠，結合科學及創新，使用通過數據驗證的成分，融合沖繩長壽飲食的藥理，來提供有效且溫和的保健食品。

康複力褐藻醣膠由日本國立琉球大學研究團隊合作研發，主要功能為：促進健康的腸道免疫功能，幫助飲食消化吸收以及新陳代謝，增進體內抗酸化能力，避免發炎反應，提升身體防禦機制對抗異物質。

近年來如何針對癌症 患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學，為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力 」褐藻醣膠。

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