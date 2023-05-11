華丹尼公司談 鐳射儀器/曬黑產品進口須知

華丹尼公司（United Consulting Services），最近接到多家報關行的電話，諮詢有關鐳射即激光（Laser Device, Laser Pointer）筆、儀器的進口手續。有些客戶知道這類產品屬FDA 監管，需要申請進口前的醫療器械企業及普通醫療器械的申請、登記，但很多客戶認為這種產品是文具，不需申請FDA認證。

美國FDA將醫療器械分為三個級別，Class I、 II、 III：一類屬普通管制，二類為普通及特殊管制，三類則是普通及要批准管制，數字越大管制越嚴。一類產品通常只要做普通登記，有的一類產品，如丁晴手套需申請510K； 二類產品大多數要做510K 認證 (Premarket Notification 產品預售前的通知)，手續繁瑣；三類產品要申請PMA認證 (Premaket Approval產品預售前的批准)，通常要做臨床，申請手續更加複雜，費用高，審批時間長。

鐳射產品進口手續，有的產品因為規格，用途特殊，像650mw毫瓦，用於醫療，手術 要申請三類器械，有的如5mw 毫瓦，醫用，要做二類申請。在進口產品之前，務必要知道產品的用途（Intended Use）及產品包裝上的文字陳述 (Labeling)。如果真的是用於教學、講課、產品就無需申請FDA，可作為文具進口，但不能用於醫療器械銷售或使用。

曬黑產品，英文是Tanning Device 或Apparatus，通常是作為美容產品進口美國，前提是這類產品沒有表明醫用功能、功效：如抗衰老、增加血液循環、提高免疫力。否則，被視為醫療器械，要申請二類，有的產品工作原理是遠紅外線，可以不用申請510K，做個醫療企業登記，產品註冊就可以合法，合規進口。

華丹尼公司專精美國FDA 申請服務，從事 FDA，USDA， FWS，EPA，US CUSTOMS 的諮詢多年，可以幫到顧客，哪怕貨物進了美國，被FDA、 海關、USDA、FWS、 EPA扣關，都可以為商家據理力爭。

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