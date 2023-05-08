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羅斯密Encinita小學 中英文雙語課現正招生中

洛杉磯訊

羅斯密學區（Rosemead School District）的Encinita小學（Encinita Elementary School）的中英文雙語沉浸式課程 (Dual Language Mandarin，DLI) 現正招生中。招收幼兒園到四年級的學生，為學生提供學習英語和中文的機會，羅斯密學區之外的學生也可以轉學至Encinita小學。

在雙語課程中，學生將學習中文口語、繁體中文字和拼音。課程將使用50%中文和50%英文授課，包括英語語言藝術和數學等核心科目的中英文教學。

雙語沉浸式教學項目的益處是多方面，它能提升學生對其他語言和文化的意識和尊重，同時能提高認知能力，包括聽力、一般推理和問題解決能力。根據數據，完成該項目的學生在標準化考試中表現出色，能獲得更豐富的教育和職業機會。Encinita小學所提供的資源還包括：戶外花園及自然研究；21世紀學習環境；科學、技術、工程、藝術、數學的教學（STEAM）；以及課後輔導照護等。

Encinita小學是獲PBIS 金獎的學校，作為燈塔學校的領導者，Encinita小學為學生提供各種機會， 他們致力於培養每位學生的領導能力。他們的使命是“人人都是領導者！人人都是學習者，他們鼓勵整個社區參與所有學生的學業和品格發展。Encinita 學生將獲得終身技能，幫助他們成為成功的社會貢獻者。利用多元化的學生群體來教導人與人之間的差異與尊重，從而培養學生對社區、國家和世界觀。

想了解該項目的詳情和報名信息，可去電聯繫Encinita小學校長Sam Joo: 626-286-3155，如果想親自走訪，或參觀雙語課堂，校長也願意帶領參觀。感興趣的家長可在羅斯密學區的官網填寫意願表：https://shorturl.at/hmv09

學區 招生 升學 教育

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