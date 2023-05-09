長榮航空入盟十周年 全球首架787-10星空聯盟塗裝亮相 添加永續航空燃油 朝淨零碳排邁進

長榮 航空第8架787-10客機於7日下午2點飛抵台灣桃園國際機場 ，此架國籍編號B-17812新機為全球首架星空聯盟塗裝的波音787-10客機，於美東時間5日上午(台北時間5日晚間) 在美國南卡羅來納州 波音工廠交付，經整備並添加永續航空燃油後，由南卡羅來納州查爾斯頓機場直飛桃園機場，飛航時間約17小時。

長榮航空總經理孫嘉明表示：長榮航空於2013年6月加入星空聯盟，今年適逢入盟10週年，公司將會規劃一系列活動以及推出更優質的顧客服務，並與ESG相互結合；此次運用新機交付的機會，將一架全新波音787-10以星空聯盟專屬塗裝展現，並添加永續航空燃油，象徵長榮航空與星空聯盟成員航空公司緊密合作，以及持續邁向2050淨零碳排目標。

孫嘉明總經理進一步表示：長榮航空加入星空聯盟10年以來，透過星盟聯合採購、系統共同開發及資源共享，不斷提升各項軟硬體設備，以滿足旅客的需求；此外，透過星空聯盟航網遍佈世界184個國家、超過1,200個機場的優勢，以及旅客對於星空聯盟品牌的信任度，更有助於公司開發全球商旅市場，長榮航空近10年來在全球國際企業合約客戶成長近10倍，每年可增加約5%的客運營收 。

使用永續航空燃油 (SAF) 是航空產業最關鍵的減碳 做法之一，其較一般航空燃油減少約8成碳排放量，現階段全球永續航空燃油產量有限，且價格約為一般航空燃油的4倍，長榮航空於此次飛渡航程中，特別添加30%的永續航空燃油，可以減少約70,000公斤碳排放量，本航班為長榮航空首度執行永續航空燃油飛行作業，亦為國籍航空添加比例最高的航班，象徵長榮航空邁向淨零碳排放的決心。長榮航空長期以來執行各項飛航節油措施，期望提供更優越的燃油效率以及更低碳的運輸服務，未來也會持續關注永續航空燃油以及再生能源的發展趨勢，規劃短、中、長期使用目標，並持續與政府及航空產業共同倡議及推動我國永續航空燃油的生產能量，攜手供應鏈夥伴共同達成永續飛航的目標。

此外，長榮航空為了紀念全球首架波音787-10星空聯盟專屬塗裝新機的加入，特別推出「長榮航空B787-10星空聯盟1:200飛機模型」，以滿足航空迷的需求，共有典藏版和扁盒版兩種款式；其中典藏版全球限量787台，木製底座皆有獨立收藏序號、專屬銘版以及金屬的支撐架並附贈模型擦拭布，精緻且典雅極具珍藏價值，售價為新台幣2,400元，5月8日起於「長榮樂e購」https://mall.evaair.com/homedelivery/Home.aspx獨家販售，扁盒版則於「長榮樂e購」及機上免稅品同步銷售，「長榮樂e購」售價新台幣1,850元；機上免稅預購為新台幣1,690元，預期將會掀起一股搶購熱潮。

長榮航空目前機隊共有86架，包括78架客機及8架貨機，另有已訂購之9架波音787-9、5架波音787-10以及1架波音777貨機尚未交付，預計2027年底前全數引進完畢。