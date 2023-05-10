鄔西普醫師提醒：心臟病患定期回診

鄔西普醫師。（業者提供）

鄔西普醫師提醒民眾照顧好心臟，身體健康很重要，如果身體有任何不舒服一定要看醫生。尤其是心臟家族史，肝病，慢性病的患者要定期回診。

鄔西普醫師擁有美國內科專家文憑，醫學 、藥學博士，20多年臨床經驗，仁愛醫療集團惠提爾醫院及奇諾醫院主治醫師，Montclair醫院主治醫師、Montclair緊急門診中心主治醫師，也是加聯泰平醫療網主治醫師。

這次他特別提到心肌病變，擴散性的心肌病，肥厚性心肌病，限制性的心肌病等。鄔醫師表示擴散性的心肌病，主要發生在20至60歲的成年人，導致心臟瓣膜問題，心率失常。當心室擴張時，心肌不能正常收縮，不能很好地泵血。常見的心力衰竭症狀包括呼吸短促、疲勞和腳踝、腳、腿、腹部和頸部靜脈腫脹。

限制性的心肌病，心房變大，心臟中的血流量會減少，會導致心臟衰竭或心律失常。

肥厚性心肌病，通常有家族史或高血壓 史，青壯年多見，有些人會在劇烈的運動中猝死。有些無症狀或有心悸、勞力性呼吸困難、心前區悶痛、易疲勞、暈厥甚至猝死。

另外在談到痛風時表示，痛風長期不治療，會演變成退化性關節炎。痛風是一種形式的關節疾病，急性痛風發作時，要吃消炎止痛藥，千萬不可自行拿降尿酸的藥來吃，因為降尿酸的藥會再度引起尿酸的波動，因而再度誘發痛風。

鄔西普醫師以優異成績獲得上海醫科大學博士學位，美國長春藤盟校康乃爾醫學院博士學位。二十多年臨床經驗，曾任舊金山凱撒醫學中心內科主治醫師，德州M.D.Anderson 癌症中心研究，發表過癌症論文十餘篇。

鄔西普醫師主治家庭科、內科、一般外科，提供入學、駕車、工作、結婚等身體檢查。對於高血壓，心髒病、胃腸道疾病、糖尿病、高膽固醇、上呼吸道感染、急慢性疼痛有著豐富的臨床經驗。提供預防疫苗、所有種類的血液尿液測試等。

該診所接受各大保險 公司保險、如PPO、HMO、政府Medicare 、Medi Cal保險，無保險的病人還提供現金折扣。預約電話626- 912-4147。診所位羅蘭岡醫療大樓，地址19115 E. Colima Rd, Suite 202, Rowland Hts.CA。