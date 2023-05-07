GMCC萬通貸款爾灣分行喬遷新址 擴大服務周邊華人

GMCC萬通貸款爾灣 分行，於本月5日，喬遷新址。各路商業精英匯聚， GMCC創始人董事長 James Jin、GMCC創始人之一 Charles 趙、爾灣分部經理 Tina Yuan與來賓一起，為萬通貸款爾灣新址剪彩。

GMCC創始人董事長 James Jin表示，爲了更好的為爾灣及週邊地區的華人 服務，在高利息的情況下，特別推出了外國人無需收入證明，下飛機入境美國，各位簽證均適用，只需首付40% 頭款，無需信用分數，即可貸款的好消息。另外還有比不差收入更簡單方便的貸款計劃，非常適合，目前退休 或正在換工作的人士，無需收入證明，30年固定6.875%，apr 7.17% 。更有可負擔房屋貸款計劃，加州 首次購物者2萬5000元不用還貸款計劃，以及快速審批低利率的優惠房屋貸款。

GMCC創始人之一 Charles 趙表示，GMCC 是自行整合，自行貸款的銀行，最少金額10萬起，最高金額可貸至400萬。內部審核，放款迅速。幫助了無數的華人，實現了他們的美國夢。爲了讓更多的華人貸到款，特別規劃了諸多適合華人的貸款計劃。

GMCC萬通貸款從創立以來，業務發展規模不斷擴張，分支機構迅速擴大。目前已經在全美47個州獲得執照，分部不斷在各地成立。 GMCC萬通貸款2005年成立於北加州，到目前為止，已經擁有幾百位經驗豐富有執照的貸款顧問，建立起高效專業的團隊，為客戶提供靈活多樣的貸款方案，獲得廣大客戶特別是華人客戶的信賴，，GMCC是目前全美最大的貸款公司之一。

GMCC 爾灣分部的擴大喬遷，讓更多的華人和剛來美國的華人買房貸款更加方便。新址位於740 ROOSEVELT #100,Irvine .CA92602.電話949-377-2528。

東區分行電話626-498-8150，位17700 Castleton St Ste 488,City of Industry, CA 91748。聖蓋博分行電話626-671-6318，位於130 S.Mission Dr.#6, San Gabriel ,CA 91776。聖地牙哥分行電話949-880-6066，位於5405 Morehouse Drive, STE 245, San Diego, CA 92121 。網址www.gmccloan.com，電郵[email protected]。