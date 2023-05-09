國泰銀行第46屆慈善高球賽 籌得22萬元善款

國泰銀行第46屆年度慈善高爾夫球錦標賽，日前圓滿落幕 。本屆賽事反應熱烈，共有近300名球友響應公益善事，與國泰銀行一同為社區出心出力。

國泰銀行年度慈善高爾夫球錦標賽始於1977年，多年來己募得善款百餘萬，皆用於支持本地非牟利機構 。本屆賽事籌得善款22萬元善款．將繼續用於推動社區發展。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明(圖右七）表示，這項活動的意義遠超球場之外；它讓這個社區的人走在一起．共同扶持有需要的人。感謝所有贊助商、球手、晚宴來賓及同仁支持，讓活動圓滿成功。

國泰銀行董事長鄭家發(圖右五）及副董事長吳平原(圖右九）也到場與老友致意，感謝他們共襄善舉。

本屆受惠機構為：亞美老人服務中心、國泰銀行基金會、華埠 圖書館書友會、角聲家庭中心恩泉輔導事工、洛杉磯 國際協會、爾灣中文學校、No Limits for Deaf Children and Families、太平洋診所、及台美人傳統週。

國泰萬通金控、國泰銀行副主席、兼國泰銀行高爾夫球錦標賽𥸎委會主席鄧孟輝(圖右六）表示，社區團結的力量是不可估量的。活動成功印證了參與者的慷慨和善心，所有善款都對受惠機構的工作大有裨益。活動相關詳情或國泰銀行的社區義工活動，可瀏覽國泰銀行網頁www.cathavbank.com。

國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司，1962 年為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，應運而生。在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京 、上海和台北設有代表處。可瀏覽 cathaybank.com 獲取更多訊息。