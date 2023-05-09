我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

國泰銀行第46屆慈善高球賽 籌得22萬元善款

洛杉磯訊

國泰銀行第46屆年度慈善高爾夫球錦標賽，日前圓滿落幕 。本屆賽事反應熱烈，共有近300名球友響應公益善事，與國泰銀行一同為社區出心出力。

國泰銀行年度慈善高爾夫球錦標賽始於1977年，多年來己募得善款百餘萬，皆用於支持本地非牟利機構 。本屆賽事籌得善款22萬元善款．將繼續用於推動社區發展。

國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明(圖右七）表示，這項活動的意義遠超球場之外；它讓這個社區的人走在一起．共同扶持有需要的人。感謝所有贊助商、球手、晚宴來賓及同仁支持，讓活動圓滿成功。

國泰銀行董事長鄭家發(圖右五）及副董事長吳平原(圖右九）也到場與老友致意，感謝他們共襄善舉。

本屆受惠機構為：亞美老人服務中心、國泰銀行基金會、華埠圖書館書友會、角聲家庭中心恩泉輔導事工、洛杉磯國際協會、爾灣中文學校、No Limits for Deaf Children and Families、太平洋診所、及台美人傳統週。

國泰萬通金控、國泰銀行副主席、兼國泰銀行高爾夫球錦標賽𥸎委會主席鄧孟輝(圖右六）表示，社區團結的力量是不可估量的。活動成功印證了參與者的慷慨和善心，所有善款都對受惠機構的工作大有裨益。活動相關詳情或國泰銀行的社區義工活動，可瀏覽國泰銀行網頁www.cathavbank.com。

國泰銀行是國泰萬通金控公司的子公司，1962 年為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，應運而生。在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。可瀏覽 cathaybank.com 獲取更多訊息。

洛杉磯 北京 華埠

上一則

許氏新鮮花旗春參上市 母親節表達孝心好禮

下一則

北美洲文苑文學獎開跑 徵文10月底截止 獎金最高可達2千元

延伸閱讀

南平原市春季社區大清掃 佛光人無畏風雨出席

南平原市春季社區大清掃 佛光人無畏風雨出席
市議員馬泰訪湛江華僑聯合會 誓爭柏路重開

市議員馬泰訪湛江華僑聯合會 誓爭柏路重開
慈濟青少年社區領袖論壇 推廣環保、素食理念

慈濟青少年社區領袖論壇 推廣環保、素食理念
研究：電動車緩解空汙 但僅富人受益

研究：電動車緩解空汙 但僅富人受益
參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持

參選民事法官 江伊敏訪中華公所爭取社區支持
APICHA亞皮查社區健康中心　Jackson Heights新診所開幕

APICHA亞皮查社區健康中心　Jackson Heights新診所開幕

熱門新聞

女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
牛錫麟表示，最好的牙齒保健，就是吃完食物、喝了飲料後馬上刷牙。（記者邵敏／攝影）

牙醫說早上起床後、晚上睡前才需刷牙的習慣錯了

2023-05-07 13:54
原價32.88元的小熊砂鍋，售價2.30元。（受訪者提供）

砂鍋只賣2.3元 華人網購險被騙

2023-05-03 13:42
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37
華女每天接到數十個垃圾電話、騷擾電話，讓她非常困擾。（受訪者提供）

一天數十通陌生電話 洛縣華女崩潰

2023-05-02 02:20
洛杉磯某知名紅燈區，近期站街女似乎逐漸增加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱暗訪LA紅燈區 新法縱容站街女？

2023-05-02 21:47

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台