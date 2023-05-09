許氏新鮮花旗春參上市 母親節表達孝心好禮

創辦人許忠政與董事長許恩偉父子合影於許氏參場。

由許氏參業集團所屬的許氏參場，五月初全面供應新鮮花旗春參，數量有限，售完為止。

由於新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，而且食用起來帶有清香氣息，一般花旗參的採收為每年秋季時分，而春參受限於農場運作，數量不多，往往一上市即售完，適逢母親佳節，不妨送媽媽一份新鮮參。

現代藥理已證明人參對人體代謝有廣泛的調節作用，並對增強免疫功能及調節內分泌系統有效，花旗參屬於溫補，與亞洲參刺激神經系統的熱屬不同，故花旗參是四季皆宜的補品。新鮮參食用的方式很多，可以直接切片吃，也可煮茶泡水或是煲湯，若在蒸煮米飯時加入少許也有一番風味。另外獨特的清香也很適合泡酒飲用，可以小酌怡情。

許氏位於美國威州沃沙市的許氏花旗參場，成立於1974 年，為美加首家華人花旗參農場，其轄下擁有五大農場，涵蓋擁有超過1000多英畝的種參處女地，由許氏參廠出品的新鮮參，品質符合美國農業部 核訂農場生產規範最高標準GAP製作過程，依規定自農場採收後，經過了三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水兩次清洗後，再加上細心地人工檢選，才能包裝空運到各地銷售。許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮參特有清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。同時許氏也提醒消費者，新鮮花旗參屬於生鮮蔬果類食品，購買時須注意產品是否合乎美國各州生蔬上架標準。

至於許多消費者關心的新鮮花旗參保存方式與期限問題，許氏表示，依美國農業部標準清洗生產的新鮮花旗參，只要在表皮灑上適量的清水，再用保鮮膜把它包起來，並在保鮮膜上紮幾個小孔，利於花旗參透氣，然後放在家中的冰箱冷藏40F（華氏）度，這樣就能讓新鮮花旗參保存2~4周的時間。若2~4周內無法全部吃完，可以按每次食用份量包裝存放於冷凍室內，食用時不用解凍，直接將冰凍的新鮮花旗參入鍋煮燉即可。

歡迎到各地指定華人超市 及參茸行選購，或至許氏購物網訂購，有免費空運直送到府的服務。許氏購物網 www.hsuginseng.com。