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5元窗簾 老字號工廠直營 匯集百種窗簾

洛杉磯訊

位於聖蓋博市的老字號「5元窗簾」，工廠直營匯集百種窗簾，高品質打造舒適的居家環境，窗戶裝飾。有關詳情可電626-280-3954或626-448-7337查詢。

「5元窗簾」表示，五元窗簾顧名思義即是物美價廉。他們的產品品質有保證，所有百葉簾均是自家工廠直營，有各種尺寸，可供選擇，垂直簾售價由5元起，葉片每片寬一吋，白色或米黃色；長度可任意調整，經濟實惠的百葉簾，讓家居環境美觀亮麗。

該公司表示，「5元窗簾」的百葉簾係工廠直營只做百葉簾業務，專精又經驗豐富，打造出的窗簾更顯得舒服又自然；由於工廠直營的銷售方式，可提供優惠價格給客戶，垂直簾寬度由23吋至95之間有十多種選擇，高度分為64吋及84吋兩種，高度64吋而寬度為23吋、27吋及29吋的窗簾都是用5元計算，其它呎吋詳細價格可去電洽詢。

該公司說，他們從人員專業測量、設計、製作到安裝，都是一條龍服務，產品品質優良、交貨期快，簡單又素雅的窗簾，是一般家庭喜愛的款式，單片如同葉子般形狀的窗廉，讓整個家看起來整潔又舒適，百葉窗簾基本上是大眾家庭最實用的窗簾款式之一。

價格實在，做工細緻，服務南加三十多年，受到用户支持，是華人百葉窗的直銷工廠，許多南加州華人的窗簾都是他們做的，還推薦給週邊親朋好友，而且價格比老美店便宜很多，更有安裝和修理Shutter及Shade Wood Blinds服務。

「5元窗簾」的兩處地址分別在249 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA，及10718 Rush Street, S. El Monte, CA。

南加 華人 加州

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